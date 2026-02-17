Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Сборная УКРАИНЫ
17 февраля 2026, 09:48 | Обновлено 17 февраля 2026, 10:25
3852
3

Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной

Олег Федорчук считает, что Виктор и Владислав сейчас одни из лучших украинских легионеров в Европе

Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вчера, 16 февраля в испанской Ла Лиге состоялся матч 24-го тура между «Жироной» и «Барселоной». Победу в этом противостоянии добыли подопечные Мичела – 2:1. В составе хозяев в стартовом составе на поле вышли футболисты сборной Украины Виктор Цыганков (отыграл 90 минут) и Владислав Ванат (72 минуты).

Оценить действия наших соотечественников эксклюзивно для сайта Sport.ua согласился тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, украинцы не затерялись в каталонском дерби?
– Есть матчи, где можно увидеть, сравнить свой потенциал на уровне сильнейших команд Европы. А «Барселона» как раз входит, наверное, в топ-5 таких клубов за последние 20 лет. Если футболист в подобных поединках смотрится, а наши ребята смотрелись, это говорит о том, что и Цыганков, и Ванат находятся в хорошей форме.

Виктор выделился своими точными передачами. Для атакующего футболиста 90% точных пасов, это выдающийся показатель, тем более в таком противостоянии. А Владислав мне понравился своей настырностью, большим желанием проявить себя. Возможно, где-то не доигрывал до конца, но имел три голевых момента и что очень важно, поучаствовал в первом забитом мяче, став автором голевой передачи. С уверенностью могу сказать, что Ванат сейчас выглядит лучше, чем, когда только переходил из «Динамо» в «Жирону».

На мой взгляд, на сегодняшний день Цыганков и Ванат находятся в наилучшей форме среди всех украинцев-легионеров кандидатов в национальную команду. И если ребятам удастся сохранить такой уровень, то они будут лидерами команды в полуфинальном матче отбора ЧМ-2026 против Швеции.

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

– Немного расстроила слабая реализация голевых моментов от Ваната.
– Он часто этим грешит. Просто этот форвард такого плана, что все делает на скорости, много двигается, напрягает оборону противника, он проделывает большой объем работы, может, поэтому ему где-то не хватает хладнокровности в завершающей стадии. Но это дело поправимое.

– Впрочем, этот матч в очередной раз показал, что сыгранность между Цыганковым и Ванатом на высоком уровне.
– Это неудивительно, поскольку они работают вместе не только в клубе, но и в сборной. И не стоит забывать, что Цыганков славится тем, что всегда старается находить партнера, если тот пребывает в лучшем положении. Скажу больше, Артем Довбик в «Жироне» стал Артемом Довбиком во многом благодаря Цыганкову.

– В целом, «Жирона» заслужила победу?
– Нужно быть откровенным, что, порой, фарт был на стороне хозяев. Но как минимум на ничью «Жирона» наиграла, но так сложились обстоятельства, что подопечные Мичела взяли максимум, и это станет хорошим подспорьем для команды в последующих матчах чемпионата.

– Если подытожить, то Цыганков и Ванат на данный момент находятся в своей команде?
– Без сомнения. Визуально видно, что коллектив в «Жироне» сплоченный. Более того, до поединка с «Барселоной» на счету Цыганкова и Ваната было забито 11 голов, а это половина от всех командных.

По теме:
Флик признал, что Жирона выиграла справедливо: «Барселона очень устала»
МИЧЕЛ – о матче с Барсой: «Он был лучшим игроком. Они страдали»
Назван футболист Барселоны, из-за которого клуб сенсационно проиграл Жироне
Олег Федорчук Виктор Цыганков Владислав Ванат Жирона Барселона Ла Лига сборная Украины по футболу Артем Довбик Мичел (Мигель Анхель Санчес) статьи эксклюзив Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(46)
LexХХХ
Стосовно Циганкова, мабуть, найкращий український футболіст на зараз.
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Володимир
Что бросалось в глаза при просмотре матча , так это частенько положение "вне игры " у Ваната . Пусть парень просмотрит запись матча и сделает выводы .                              А вообще , они с Циганковым сыграли вчера знатно . Молодцы  !
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
