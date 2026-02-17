Известный эксперт оценил игру Цыганкова и Ваната в матче с Барселоной

Вчера, 16 февраля в испанской Ла Лиге состоялся матч 24-го тура между «Жироной» и «Барселоной». Победу в этом противостоянии добыли подопечные Мичела – 2:1. В составе хозяев в стартовом составе на поле вышли футболисты сборной Украины Виктор Цыганков (отыграл 90 минут) и Владислав Ванат (72 минуты).

Оценить действия наших соотечественников эксклюзивно для сайта Sport.ua согласился тренер, известный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, украинцы не затерялись в каталонском дерби?

– Есть матчи, где можно увидеть, сравнить свой потенциал на уровне сильнейших команд Европы. А «Барселона» как раз входит, наверное, в топ-5 таких клубов за последние 20 лет. Если футболист в подобных поединках смотрится, а наши ребята смотрелись, это говорит о том, что и Цыганков, и Ванат находятся в хорошей форме.

Виктор выделился своими точными передачами. Для атакующего футболиста 90% точных пасов, это выдающийся показатель, тем более в таком противостоянии. А Владислав мне понравился своей настырностью, большим желанием проявить себя. Возможно, где-то не доигрывал до конца, но имел три голевых момента и что очень важно, поучаствовал в первом забитом мяче, став автором голевой передачи. С уверенностью могу сказать, что Ванат сейчас выглядит лучше, чем, когда только переходил из «Динамо» в «Жирону».

На мой взгляд, на сегодняшний день Цыганков и Ванат находятся в наилучшей форме среди всех украинцев-легионеров кандидатов в национальную команду. И если ребятам удастся сохранить такой уровень, то они будут лидерами команды в полуфинальном матче отбора ЧМ-2026 против Швеции.

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

– Немного расстроила слабая реализация голевых моментов от Ваната.

– Он часто этим грешит. Просто этот форвард такого плана, что все делает на скорости, много двигается, напрягает оборону противника, он проделывает большой объем работы, может, поэтому ему где-то не хватает хладнокровности в завершающей стадии. Но это дело поправимое.

– Впрочем, этот матч в очередной раз показал, что сыгранность между Цыганковым и Ванатом на высоком уровне.

– Это неудивительно, поскольку они работают вместе не только в клубе, но и в сборной. И не стоит забывать, что Цыганков славится тем, что всегда старается находить партнера, если тот пребывает в лучшем положении. Скажу больше, Артем Довбик в «Жироне» стал Артемом Довбиком во многом благодаря Цыганкову.

– В целом, «Жирона» заслужила победу?

– Нужно быть откровенным, что, порой, фарт был на стороне хозяев. Но как минимум на ничью «Жирона» наиграла, но так сложились обстоятельства, что подопечные Мичела взяли максимум, и это станет хорошим подспорьем для команды в последующих матчах чемпионата.

– Если подытожить, то Цыганков и Ванат на данный момент находятся в своей команде?

– Без сомнения. Визуально видно, что коллектив в «Жироне» сплоченный. Более того, до поединка с «Барселоной» на счету Цыганкова и Ваната было забито 11 голов, а это половина от всех командных.