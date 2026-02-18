Экс-защитник сборной Украины: «Благодаря Трубину Бенфика остается в игре»

Вчера, 17 февраля в Лиссабоне состоялся первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Реалом» (0:1). В составе хозяев полный матч отыграл украинский вратарь Анатолий Трубин. Еще один наш представитель Георгий Судаков вышел на замену.

Об игре команд и роли в ней футболистов нашей национальной команды сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший защитник «Шахтера» и сборной Украины Владимир Микитин.

– Владимир Богданович, вам, как болельщику матч «Бенфика» – «Реал» понравился?

– Несмотря на то, что в поединке был забит один мяч, качество игры обеих команд было на высоком уровне. Ну и, само собой, колорита встрече добавили и эмоции (улыбается).

– Была ли эта игра принципиальной для мадридцев, учитывая их прошлое свидание с лиссабонцами?

– Сложно сказать. Вряд ли кто-то думал об игре трехнедельной давности, когда «Бенфика» выиграла, а Трубин забил решающий мяч. Результат нужен был здесь и сейчас, поскольку это уже противостояния на вылет.

Может, для Жозе Моуриньо этот матч, как и все против «Реала» принципиальные, поскольку наставник в свое время возглавлял Королевский клуб. Не зря португалец получил красную карточку за свои эмоции. Хотя здесь я поддержу тренера, поскольку в эпизоде с Винисиусом Жуниором, из-за чего наставник собственно и вскипел, бразильца нужно было удалять.

– Несмотря на поражение одним из лучших в игре был вратарь сборной Украины Анатолий Трубин. Вы согласны?

– Целиком и полностью. Голкипер совершил несколько невероятных сейвов. Во многом благодаря украинскому вратарю «Бенфика» остается в игре и имеет еще шансы на общий успех в этом противостоянии.

– В пропущенном мяче вратаря винить сложно?

– Исполнение у Винисиуса получился на загляденье. Позиция голкипера, на мой взгляд, была выбрана правильно, но как говорится, такие удары не берутся. В том моменте у бразильца было много свободы, а игрок такого класса подобное не прощает.

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

– Около получаса от Моуриньо получил Георгий Судаков. Тяжело входить в такую игру?

– Однозначно. Хотя в старании полузащитнику не откажешь. В скорости мышления и технике паса Георгий всегда действует на высоком уровне, а вот за интенсивностью самой игры он, как мне кажется, немного не успевал. Возможно, Жозе Моуриньо и хотел на этом сыграть, когда соперник немного подустанет, выпустить украинца с его умением отдать последнюю передачу. Предпосылки для этого были, но партнеры, видимо, тоже уже наелись и не смогли воспользоваться теми шансами, которые делал для них Судаков.

Желтая карточка? Украинский полузащитник предотвратил потенциально голевую атаку соперника, хотя было видно, что он не специально нарушил правила на Винисиусе.

– Вы сказали о шансах для «Бенфики». Каковы они сейчас?

– Безусловно, что теперь «Реал» находится в роли явного фаворита. Но если говорить о процентном соотношении, то, думаю, это 60 на 40 в пользу испанской команды.