Ассист Ваната, Жирона переиграла Барселону, финал Коцар на ОИ-2026

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 февраля 2026, 11:05 | Обновлено 17 февраля 2026, 12:00
Главные новости за 16 февраля на Sport.ua

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат (справа)

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 16 февраля.

1A. Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Каталонское дерби завершилось сенсационной победой команды Мичела

1B. ВИДЕО. Владислав Ванат помог Жироне забить гол в ворота Барселоны
Украинец отметился ассистом в матче 24-го тура Ла Лиги

2A. Брентфорд с Ярмолюком одолел сенсационную команду и прошел дальше в Кубке
Матч против Маклсфилда завершился со счетом 1:0

2B. Кто для грандов? Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
Состоялась жеребьевка очередного раунда престижного турнира

3. Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Александр в этом сезоне уже не сыграет

4. Ничья с хозяевами. Украина U-17 завершила международный турнир в Хорватии
Сине-желтая команда под руководством Александра Сытника набрала 4 очка из 9

5. Аджагба с проблемами, но нокаутировал Мартина. Дебют в Zuffa Boxing
Эфе разобрался с американским коллегой так, как и обещал

6A. Фристайл. Украинка Коцар заняла 10-е место в финале в биг-эйре на ОИ-2026
Чемпионкой Олимпийских игр стала Меган Олдхэм из Канады

6B. Бобслей. Определена чемпионка Олимпийских игр 2026 среди женщин
Олимпийское золото завоевала Элана Майерс Тейлор из США

7A. Фигурное катание. Определены победители ОИ-2026 в спортивных парах
Чемпионами Олимпийских игр стала японская пара Рику Миура и Рюичи Кихара

7B. ОІ-2026. Собрал коллекцию. Мейяр – золотой медалист слалома
Лоик на Играх в Италии выиграл уже три награды

8A. Прыжки с трамплина. Сборная Украины не пробилась во второй раунд
Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко не попали в топ-12

8B. ОИ-2026. Определен победитель командного турнира в прыжках с трамплина
Финальная попытка была отменена из-за снегопада

9A. Горнолыжная драма и три украинских рекорда. Как прошел 10-й день ОИ
Sport.ua анализирует основные события понедельника на Олимпиаде-2026

9B. Медальный зачет Олимпиады 2026. Норвегия имеет большой отрыв в рейтинге
В топ-5 рейтинга входят: Норвегия, Италия, США, Нидерланды и Австрия

10. В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
Изучаем нюансы перераспределения мест для квалификации Лиги чемпионов

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
