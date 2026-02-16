Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
16 февраля 2026, 23:59 | Обновлено 17 февраля 2026, 00:20
877
13

Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону

Каталонское дерби завершилось сенсационной победой команды Мичела

16 февраля 2026, 23:59 | Обновлено 17 февраля 2026, 00:20
877
13 Comments
Ассист Ваната и удачные замены. Жирона с камбэком обыграла Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках 24-го тура испанской Ла Лиги состоялось каталонское дерби, в котором встретились «Жирона» и «Барселона». В стартовом составе хозяев поля вышли украинцы Цыганков и Ванат, а еще один наш соотечественник, голкипер Крапивцов, остался на скамейке запасных.

«Блаугранас» больше владели мячом и создали несколько голевых моментов у ворот соперников. Первый шанс упустил Ямаль, который немного не попал в ворота, а в еще одном эпизоде Ламин не реализовал выход один на один с голкипером. Угрожал воротам и Рафинья: сначала он пробил рядом с рамкой ворот, а затем попал в штангу.

«Бело-красные» в обороне не отсиживались и организовывали острые контрвыпады. Один только Ванат в первом тайме имел три отличных момента для взятия ворот, но ни один из них не реализовал. Активными у «Жироны» выглядели фланги, на которых разгоняли атаки своей команды Цыганков и Хиль.

Перед перерывом гости упустили отличную возможность открыть счет в матче. Блинд в штрафной сбил Ольмо, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Но Ямаль пенальти не реализовал, попав в штангу.

Во втором тайме гости продолжили гнуть свою линию и таки добились своего: Кубарси эффектным ударом головой замкнул навес Кунде. Но «бело-красные» практически сразу сумели выровнять ситуацию. Ванат справа вошел в штрафную и прострелил на Лемара, который переправил мяч в ворота.

«Блаугранас» снова начали оказывать давление на штрафную «Жироны», но контратаки хозяев несли немалую угрозу. Х.Гарсия дважды выручил свою команду после ударов Мартина и Роки, а Бельтран не оставил шансов голкиперу, пробив точно в угол.

Концовка встречи была наполнена эмоциями, Рока даже получил прямую красную карточку за грубый фол против Ямаля. «Жирона» сумела удержать победный счет, сенсационно обыграв «Барсу».

Чемпионат Испании. 24-й тур.

«Жирона» – «Барселона» – 2:1

Голы: Лемар (62), Бельтран (87) – Кубарси (59)

Предупреждения: Э.Гарсия (41), Кунде (84)

Удаление: Рока (99, груба гра)

На 45+3 минуте Ямаль не реализовал пенальти (штанга)

«Жирона»: Гассанига, Ринкон, Рейс, Блинд, А.Мартинес, Цыганков, Лемар (Бельтран, 68), Витсель, Мартин (Франсес, 92), Хиль (Рока, 68), Ванат (Эчеверри, 73).

«Барселона»: Х.Гарсия, Кунде, Кубарси, Э.Гарсия (Араухо, 73), Мартин (Бальде, 63), Фермин, де Йонг, Ольмо (Берналь, 80), Ямаль, Торрес (Левандовски, 73), Рафинья (Барджи, 63).

Стадион «Эстадио Мунисиполь де Монтиливи» (Жирона, Испания)

ЖИРОНА – БАРСЕЛОНА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
sahka1981
Жирона красені! Перемога, з асистом Ваната! Класний матч вийшов, фортуна десь і боржок віддала Жироні, за матч першого кола. 
Ответить
+13
OKs100
Жирона - сильнейшая команда Каталонии.
Ответить
+8
Yuri071
Жироні браво, Ванат красень!
Знову дірявопердівець буде хникати за свою шмарсу
Ответить
+6
Показать Скрыть 1 ответ
----
Отличная игра от украинцев. Жирона дерет Барсу. Кругом траур у некоторых.
Ответить
+2
roman75zpr
Тут ничья казалась за счастье, а они победили! Барселону! Теперь только вперёд на зону еврокубков!
Ответить
+2
Viktor Shuper
Барсюки другий матч підряд обісрались. а з Ямаля не знаю чи щось буде, дуже бокопорить. в цьому матчі жахливо зіграв, крім незабитого пенальті то і згадати особливо нічого
Ответить
+2
Remain
Праздник сегодня у ребят👏
Ответить
-10
Богдан Харух
ну да, ну да...степінг на Кюнде ми відкидаємо...) скоро суперникам Барси дозволять з сльозогінним газовим балончиком дозволять бігати..в цілях оборони..бо ВАРдід про суддів знов якусь обідку напише...клоунада!
Ответить
-14
Показать Скрыть 4 ответа
