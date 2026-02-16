Жирона – Барселона 2:1. Сенсация и ассист Ваната. Видео голов, обзор матча

В понедельник, 16 февраля, в рамках 24-го тура испанской Примеры прошел поединок между «Жироной» и «Барселоной».

Матч прошел Жирона – команды сыграли на стадионе «Монтиливи». Хозяева сенсационно победили 2:1.

В стартовом составе каталонцев были заявлены вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат, который восстановился от травмы. Вратарь Владислав Крапивцов остался в запасе.

Владиславу Ванату удалось оформить результативную передачу на 62-й минуте на Тома Лемара. За каталонцев забил Пау Кубарси. Победный гол забил Бельтран на 87-й минуте.

Ла Лига. 24-й тур.

Жирона – Барселона – 2:1

Голы: Лемар, 62, Бельтран, 87 – Кубарси, 59.

ГОЛ! Кубарси, 59 мин, 0:1!

ГОЛ! Лемар, 62 мин, 1:1!

ГОЛ! Бельтран, 87 мин, 2:1!