  4. Жирона – Барселона 2:1. Сенсация и ассист Ваната. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Испании
Жирона
16.02.2026 22:00 – FT 2 : 1
Барселона
Испания
Жирона – Барселона 2:1. Сенсация и ассист Ваната. Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги

Жирона – Барселона 2:1. Сенсация и ассист Ваната. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 16 февраля, в рамках 24-го тура испанской Примеры прошел поединок между «Жироной» и «Барселоной».

Матч прошел Жирона – команды сыграли на стадионе «Монтиливи». Хозяева сенсационно победили 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе каталонцев были заявлены вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат, который восстановился от травмы. Вратарь Владислав Крапивцов остался в запасе.

Владиславу Ванату удалось оформить результативную передачу на 62-й минуте на Тома Лемара. За каталонцев забил Пау Кубарси. Победный гол забил Бельтран на 87-й минуте.

Ла Лига. 24-й тур.

Жирона – Барселона – 2:1

Голы: Лемар, 62, Бельтран, 87 – Кубарси, 59.

ГОЛ! Кубарси, 59 мин, 0:1!

ГОЛ! Лемар, 62 мин, 1:1!

ГОЛ! Бельтран, 87 мин, 2:1!

События матча

90’ +9
Жоэль Рока (Жирона) получает красную карточку.
86’
ГОЛ ! Мяч забил Фран Бельтран (Жирона), асcист Жоэль Рока.
61’
ГОЛ ! Мяч забил Тома Лемар (Жирона), асcист Владислав Ванат.
59’
ГОЛ ! Мяч забил Пау Кубарси (Барселона), асcист Жюль Кунде.
ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу у Барселоны на последних минутах
Барселона нацелилась на трансфер звезды Интера
Ванат стал шестым украинцем, отмечавшимся ассистом в Ла Лиге
Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
