Чемпионат Испании
Жирона
16.02.2026 22:00 - : -
Барселона
Испания
16 февраля 2026, 16:27 |
Жирона – Барселона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 16 февраля в 22:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

16 февраля на Монтиливи пройдет матч 24-го тура Примеры Испании, в котором Жирона встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Жирона

Команда и ее болельщики, конечно, никогда не забудут бронзовый позапрошлый сезон. Но становится только все более ясно, что то было разовое исключение, что только еще больше выпячивает общее правило о том, что эти каталонцы не могут претендовать на что-то весомое. В лучшем случае просто удается продлевать свою прописку в Примере. Вот и в прошлом сезоне от вылета отделило одно очко.

После летней паузы клуб начинал с поражений, и застрял на самом дне таблицы. Вытащила оттуда, в том числе, удачная покупка Ваната. Именно его (и восстановившегося Цыганкова) голы конвертировались в ряд побед, позволивших даже покинуть зону вылета. Правда, в трех крайних турах была только пара ничьих, с Хетафе и Севильей, а новичку-аутсайдеру Овьедо и вовсе проиграли.

Барселона

Клуб в прошлом сезоне себе (и и персонально Флику) поставил высокую планку ожиданий на будущее. Ведь Ханси в Испании начинал с того, что собрал требл, правда, из национальных трофеев. Причем везде обыгрывали в ключевой момент Реал.

Казалось бы, сейчас получается все повторить. И даже есть шансы прибавить успех в Лиге чемпионов - там гранд был одним из лучших в основном раунде. Но, взяв Суперкубок (с новой победой над мадридцами), каталонцы провалились на этой неделе в полуфинале Копы дель Рей - вряд ли возможна общая ремонтада с Атлетико после выездных 0:4. Теперь еще разве что и в Ла Лиге допустить осечку опасно: там из-за осечки с Сосьедадом преимущество над ближайшим преследователем (конечно же, Реалом) сузилось до минимума в одно очко.

Статистика личных встреч

Жирона в позапрошлом, пиковом своем сезоне дважды обыгрывала соседа. Но потом, во всех трех поединках, тот достаточно уверенно побеждал.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у подопечных Мичела нет шансов. Согласимся и поставим на то, что гости выиграют с форой -1,5 гола (коэффициент - 2,0 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Жирона
16 февраля 2026 -
22:00
Барселона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
