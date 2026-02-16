В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1

Победитель УПЛ 2025/26 начнет выступления со 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2026/27, а не с 1-го (Q1).

15 февраля на официальном сайте УАФ было опубликовано ошибочное утверждение:

«Победитель УПЛ получит путевку в первую квалификацию Лиги чемпионов. До группы ЛЧ – четыре этапа, в случае неудачи наш чемпион будет переходить в другие евротурниры».

На самом деле уже с осени 2025 года известно: благодаря дисквалификации рф чемпион Украины в ЛЧ 2026/27 будет стартовать с Q2, а не с Q1.

Помешать этому может только снятие дисквалификации с рф с немедленным эффектом еще до начала евросезона 2026/27. Вероятность такого развития событий крайне минимальна.

По первоначальному распределению мест: страны 15–22 из рейтинга имеют право выставить национального чемпиона в квалификации Q2 Лиги чемпионов.

В рейтинге УЕФА за 2025 год (который приобрел итоговое состояние в июне 2025):

Украина заняла 23-е место, а рф находится на 26-м.

Хотя рф располагается ниже Украины, но снятие с турнира влияет на количество команд в Q1 – в этом раунде становится меньше на одну пару, а значит следующей из стран после топ-22 по рейтингу (именно 23-й) повезло:

Чемпион Украины будет стартовать с Q2 ЛЧ, а не с Q1.

Более того, если чемпионом Украины станет Шахтер, он будет иметь шанс в случае перераспределения мест, если вакантной окажется путевка для обладателя трофея ЛЧ, стать командой, которая по рейтингу УЕФА автоматически перейдет напрямую в основной раунд ЛЧ или же – хотя бы в Q4 (если неудачной будет попытка весной опередить в рейтинге греческий Олимпиакос).

Важный фактор: старт в Лиге чемпионов с Q2, а не с Q1 – позволит победителю УПЛ иметь как минимум на две недели больше на предсезонную подготовку летом.

