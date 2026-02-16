Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
Лига чемпионов
16 февраля 2026, 12:23 | Обновлено 16 февраля 2026, 13:12
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1

Изучаем нюансы перераспределения мест для квалификации ЛЧ

16 февраля 2026, 12:23 | Обновлено 16 февраля 2026, 13:12
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
Коллаж Sport.ua

Победитель УПЛ 2025/26 начнет выступления со 2-го раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2026/27, а не с 1-го (Q1).

15 февраля на официальном сайте УАФ было опубликовано ошибочное утверждение:

«Победитель УПЛ получит путевку в первую квалификацию Лиги чемпионов. До группы ЛЧ – четыре этапа, в случае неудачи наш чемпион будет переходить в другие евротурниры».

На самом деле уже с осени 2025 года известно: благодаря дисквалификации рф чемпион Украины в ЛЧ 2026/27 будет стартовать с Q2, а не с Q1.

Помешать этому может только снятие дисквалификации с рф с немедленным эффектом еще до начала евросезона 2026/27. Вероятность такого развития событий крайне минимальна.

По первоначальному распределению мест: страны 15–22 из рейтинга имеют право выставить национального чемпиона в квалификации Q2 Лиги чемпионов.

В рейтинге УЕФА за 2025 год (который приобрел итоговое состояние в июне 2025):

  • Украина заняла 23-е место, а рф находится на 26-м.

Хотя рф располагается ниже Украины, но снятие с турнира влияет на количество команд в Q1 – в этом раунде становится меньше на одну пару, а значит следующей из стран после топ-22 по рейтингу (именно 23-й) повезло:

  • Чемпион Украины будет стартовать с Q2 ЛЧ, а не с Q1.

Более того, если чемпионом Украины станет Шахтер, он будет иметь шанс в случае перераспределения мест, если вакантной окажется путевка для обладателя трофея ЛЧ, стать командой, которая по рейтингу УЕФА автоматически перейдет напрямую в основной раунд ЛЧ или же – хотя бы в Q4 (если неудачной будет попытка весной опередить в рейтинге греческий Олимпиакос).

Важный фактор: старт в Лиге чемпионов с Q2, а не с Q1 – позволит победителю УПЛ иметь как минимум на две недели больше на предсезонную подготовку летом.

Распределение мест в Лиге чемпионов 2026/27 (по рейтингу УЕФА 2025)

Текущее распределение путевок в ЛЧ 2026/27 после дисквалификации рф

Распределение путевок в ЛЧ 2026/27 до применения дисквалификации к рф

Текст новости от УАФ

Лига чемпионов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу дисквалификация россии статистика Шахтер Донецк таблица коэффициентов УЕФА
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
ktesibiy
По перше це не помилка. Є регламент УЕФА, згідно якого 23 місце стартує з 1 раунду, те що рашка майже гарантовано буде і далі дискваліфікована, нічого не міняє. Ось продовжать дискваліфікацію на наступний сезон, то і місця поміняються, в будь-якому разі теоретично дискваліфікація може бути і не продовжена. По друге, а на що це впливає, якщо не проходити 1 раунд кваліфікації то особисто я не бачу сенсу навіть приймати участь в турнірі, а враховуючи те, що в 1 раунді скоріш за все буде дуже слабенький суперник, то участь в ньому це теоретично 2 додаткові очки в рейтинг країни, які зараз даються українським командам ну занадто важко (пощастило ще в цьому сезоні, що Шахтар спочатку відскочив і все таки пройшов в групу ЛК, а потім в якості подарунка за муки в кваліфікації, отримав таких суперників, яких не перемагати було б лютим позориськом навіть для нинишніх українських клубів, а так би набрали українські клуби за за сезон, 3-4 бали, не більше, із яких майже все в кваліфікації).
New Zelander
Пох. Q1 чи Q2. Нема особливо різниці. Деколи навіть краще почати з Q1, щоб набити руку, або точніше набити ногу, пристрілятися, попрактикуватися на слабких
Counselor
Пiсля цього Шева повинен пiти у вiдставку! 
