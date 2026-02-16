ВИДЕО. Владислав Ванат помог Жироне забить гол в ворота Барселоны
Украинец отметился ассистом
В понедельник, 16 февраля, продолжается матч 24-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» на своем поле встречается с «Барселоной».
Матч проходит в Жироне на стадионе «Монтиливи».
В старте каталонцев появились вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат, который вернулся в игру после травмы. Вратарь Владислав Крапивцов начал встречу среди запасных.
На 59-й минуте счет в матче открыл Пау Кубарси. Каталонцы отыгрались уже через три минуты – забил Тома Лемар, а результативную передачу отдал ему Владислав Ванат!
Ванат проводит свой 21-й матч в этом сезоне Ла Лиги, он оформил свой первый ассист в турнире и имеет семь голов.
