Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Владислав Ванат помог Жироне забить гол в ворота Барселоны
Испания
16 февраля 2026, 23:28 | Обновлено 16 февраля 2026, 23:58
ВИДЕО. Владислав Ванат помог Жироне забить гол в ворота Барселоны

Украинец отметился ассистом

ВИДЕО. Владислав Ванат помог Жироне забить гол в ворота Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В понедельник, 16 февраля, продолжается матч 24-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» на своем поле встречается с «Барселоной».

Матч проходит в Жироне на стадионе «Монтиливи».

В старте каталонцев появились вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат, который вернулся в игру после травмы. Вратарь Владислав Крапивцов начал встречу среди запасных.

На 59-й минуте счет в матче открыл Пау Кубарси. Каталонцы отыгрались уже через три минуты – забил Тома Лемар, а результативную передачу отдал ему Владислав Ванат!

Ванат проводит свой 21-й матч в этом сезоне Ла Лиги, он оформил свой первый ассист в турнире и имеет семь голов.

ВИДЕО. Владислав Ванат помог Жироне забить гол в ворота Барселоны

По теме:
ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу у Барселоны на последних минутах
Барселона нацелилась на трансфер звезды Интера
Ванат стал шестым украинцем, отмечавшимся ассистом в Ла Лиге
Барселона Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Владислав Ванат видео голов и обзор Владислав Крапивцов Жирона - Барселона Тома Лемар
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
