В понедельник, 16 февраля, продолжается матч 24-го тура испанской Примеры, в котором «Жирона» на своем поле встречается с «Барселоной».

Матч проходит в Жироне на стадионе «Монтиливи».

В старте каталонцев появились вингер Виктор Цыганков и нападающий Владислав Ванат, который вернулся в игру после травмы. Вратарь Владислав Крапивцов начал встречу среди запасных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 59-й минуте счет в матче открыл Пау Кубарси. Каталонцы отыгрались уже через три минуты – забил Тома Лемар, а результативную передачу отдал ему Владислав Ванат!

Ванат проводит свой 21-й матч в этом сезоне Ла Лиги, он оформил свой первый ассист в турнире и имеет семь голов.

ВИДЕО. Владислав Ванат помог Жироне забить гол в ворота Барселоны