Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брентфорд с Ярмолюком одолел сенсационную команду и прошел дальше в кубке
Кубок Англии
Мэкклсфилд
16.02.2026 21:30 – FT 0 : 1
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Англии
16 февраля 2026, 23:26 | Обновлено 16 февраля 2026, 23:36
319
0

Брентфорд с Ярмолюком одолел сенсационную команду и прошел дальше в кубке

Матч против Маклсфилда завершился со счетом 1:0

16 февраля 2026, 23:26 | Обновлено 16 февраля 2026, 23:36
319
0
Брентфорд с Ярмолюком одолел сенсационную команду и прошел дальше в кубке
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 16 февраля 2026 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между «Маклсфилд Таун» и лондонским «Брентфордом».

Игра прошла на стадионе «Мосс Роуз» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк отыграл полный матч и получил желтую карточку на 77-й минуте.

На предыдущем этапе Кубка Англии «Маклсфилд Таун» из шестого дивизиона выбил действующего обладателя трофея «Кристал Пэлас».

Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 16 февраля
Маклсфилд Таун – Брентфорд – 0:1
Голы: Хиткоут, 70 (автогол)

События матча

70’
ГОЛ ! Автогол забил Sam Heathcote (Мэкклсфилд).
По теме:
ВИДЕО. Как Жирона вырвала победу у Барселоны на последних минутах
Жирона – Барселона 2:1. Сенсация и ассист Ваната. Видео голов, обзор матча
ВИДЕО. Владислав Ванат помог Жироне забить гол в ворота Барселоны
Кубок Англии по футболу Брентфорд Маклсфилд Таун Егор Ярмолюк автогол видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
Бокс | 16 февраля 2026, 03:44 1
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена
«Думал, она остановится». Усик рассказал, как его покинула беременная жена

Александр вспомнил забавную историю из 2011 года

Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Футбол | 16 февраля 2026, 07:13 30
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта
Забарный может после критики покинуть ПСЖ. У него уже есть два варианта

Украинец может вернуться в АПЛ

Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Футбол | 16.02.2026, 05:02
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Шахтер получил предложение за игрока сборной Украины и принял решение
Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21
Футбол | 16.02.2026, 15:00
Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21
Ярмолюк и еще семеро. Самые ценные украинские футболисты U-21
Аякс обратился к Зинченко после ужасных новостей о травме украинца
Футбол | 16.02.2026, 21:27
Аякс обратился к Зинченко после ужасных новостей о травме украинца
Аякс обратился к Зинченко после ужасных новостей о травме украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
Рома достигла соглашения о трансфере Довбика – произошло непредвиденное
16.02.2026, 07:47 8
Футбол
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
Решение было принято. Динамо получило официальное предложение по Шапаренко
16.02.2026, 08:29 12
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
Леннокс ЛЬЮИС: «Контракт подписан. Это самый большой бой в мире»
15.02.2026, 10:55 2
Бокс
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
Хоккей на Олимпиаде. Определены четвертьфиналисты и пары плей-офф
16.02.2026, 08:59 7
Хоккей
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
Суркис назначил Костюка тренером Динамо только для одной цели
15.02.2026, 09:12 19
Футбол
Хоккей на Олимпиаде. Сборная США выиграла яркий матч на 9 шайб
Хоккей на Олимпиаде. Сборная США выиграла яркий матч на 9 шайб
15.02.2026, 04:55
Хоккей
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
В УАФ ошиблись. Чемпион Украины начнет ЛЧ с квалификации Q2, а не Q1
16.02.2026, 12:23 20
Футбол
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
Гераскевич после скандала на Олимпиаде получил сообщение от властей россии
15.02.2026, 08:43 32
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем