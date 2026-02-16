Брентфорд с Ярмолюком одолел сенсационную команду и прошел дальше в кубке

В понедельник, 16 февраля 2026 года, состоялся матч 1/16 финала Кубка Англии между «Маклсфилд Таун» и лондонским «Брентфордом».

Игра прошла на стадионе «Мосс Роуз» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостевой команды.

Украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк отыграл полный матч и получил желтую карточку на 77-й минуте.

На предыдущем этапе Кубка Англии «Маклсфилд Таун» из шестого дивизиона выбил действующего обладателя трофея «Кристал Пэлас».

Кубок Англии 2025/26. 1/16 финала, 16 февраля

Маклсфилд Таун – Брентфорд – 0:1

Голы: Хиткоут, 70 (автогол)