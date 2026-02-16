Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко

Украинский левый защитник амстердамского «Аякса» Александр Зинченко получил тяжелую травму колена, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 29-летнему футболисту понадобится хирургическое вмешательство. В нынешней кампании он уже не сможет помочь своей команде.

Напомним, травму Зинченко получил в начале игры с «Фортуной».

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест» и 2 официальных поединка за «Аякс», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, а его контракт с амстердамцами действует до лета 2026 года.