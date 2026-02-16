Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Нидерланды
Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко

Александр в этом сезоне уже не сыграет

Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
ФК Аякс. Александр Зинченко

Украинский левый защитник амстердамского «Аякса» Александр Зинченко получил тяжелую травму колена, сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 29-летнему футболисту понадобится хирургическое вмешательство. В нынешней кампании он уже не сможет помочь своей команде.

Напомним, травму Зинченко получил в начале игры с «Фортуной».

В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест» и 2 официальных поединка за «Аякс», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, а его контракт с амстердамцами действует до лета 2026 года.

Александр Зинченко Аякс чемпионат Нидерландов по футболу травма травма колена
Комментарии 13
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Унгурян
Зінченку звісно вдалої операції та швидкого одужання, але  він зараз навряд чи незамінимий гравець для збірної
а от "Аякс" двічі подумає чи варто його брати, чи нехай відбуде оренду і "гоухоум"
Ответить
+6
Умник
Швидкого одужання
Ответить
+4
Ondu
В целом карму бы ему почистить,столько дерьма нахватал в последние года, мне его искренне жаль.И в клубах не везло,и с травмами тоже. Дай бог вообще вернется к нормальному футболу.Хороший игрок ведь. Но этап карьеры после 25 лет ужасен.
Ответить
+4
Петро
Награвся в цьому році і за збірну і за Аякс....
Ответить
+1
MrStepanovM .
що таке нещастить...
Ответить
+1
OKs100
Скорее всего выбыл на 14-16 месяцев
Ответить
+1
myroslavmail
"везунчик" ... дуже шкода, насправді ... кар'єра по пи$#і
Ответить
+1
igor shmuylo
я еще вчера сказал . не успел выйти и сразу вылетел до  конца сезона. а там и контракт закончится . вот кто  будет играть со щведами. кроме травм есть еще малиновский и конопля пропускают ету игру за перебор карточек 
Ответить
0
Микола Захарченко
Для збірної це може бути проблемою перед матчами відбору до ЧМ . Сашко мав якості , які були б корисні у грі зі Швецією . Вміння потримати м'яч , віддати гостру передачу , його досвід допоміг би молодим гравцям . Швидкого одужання та відновлення кар'єри в новому клубі .
Ответить
0
andruha40
Ну що,це кінець кар'єри Зіни,на жаль! Нехай думає про те як буде заробляти поза футболом! Може поспішив закрити свій ресторан у Києві?!
Ответить
0
Simar_kr
Я про цю ситуацію казав ще перед переходом, але я гадав що він зіграю дві три гри, а він навіть цього не захотів.
Тепер він буде доооовго лікуватися, а потім повішає кеди на цвяшок. 
Ответить
0
Demid Romanchik
Теперь можно и на фронт..У нас с такими диагнозами влк залетает ..Он же говорил раньше 
Ответить
-1
etorfine
Підсилення для збірної прийшло звідки не чекали..
Ответить
-5
