Потребуется операция. Аякс сообщил катастрофические новости по Зинченко
Александр в этом сезоне уже не сыграет
Украинский левый защитник амстердамского «Аякса» Александр Зинченко получил тяжелую травму колена, сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что 29-летнему футболисту понадобится хирургическое вмешательство. В нынешней кампании он уже не сможет помочь своей команде.
Напомним, травму Зинченко получил в начале игры с «Фортуной».
В сезоне 2025/26 Александр Зинченко на правах аренды провел 10 матчей за «Ноттингем Форест» и 2 официальных поединка за «Аякс», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро, а его контракт с амстердамцами действует до лета 2026 года.
а от "Аякс" двічі подумає чи варто його брати, чи нехай відбуде оренду і "гоухоум"
Тепер він буде доооовго лікуватися, а потім повішає кеди на цвяшок.