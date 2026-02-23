Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Другие новости
23 февраля 2026, 07:02 |
1647
2

Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб

Иванисеня перешел в «урал»

23 февраля 2026, 07:02 |
1647
2 Comments
Предатель, который играл за сборную Украины, перешел в российский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Иванисеня

Футбольный клуб «урал» екатеринбург официально сообщил о подписании полузащитника Дмитрия Иванисеня.

31-летний хавбек перебрался в новый клуб после периода выступлений за самарские «крылья советов».

В текущем сезоне Иванисеня провел шесть поединков во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Воспитанник донецкого «Шахтера» в 2024 году получил российское гражданство, из-за чего больше не считается легионером в чемпионате страны-агрессора.

В ноябре 2019 года Иванисеня провел единственную игру за сборную Украины. Он принял участие в поединке против Эстонии (1:0).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Стыд дня. Звездный партнер Роналду перешел в зенит
ФОТО. На россии уволили тренера за чрезмерное использование ChatGPT
ПСЖ готов разочаровать Забарного. Трансфер за 35-40 миллионов евро
чемпионат россии по футболу Дмитрий Иванисеня Урал Екатеринбург
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Брыкина и Котовский пронесли флаг Украины на церемонии закрытия ОИ
Олимпийские игры | 22 февраля 2026, 22:43 4
ФОТО. Брыкина и Котовский пронесли флаг Украины на церемонии закрытия ОИ
ФОТО. Брыкина и Котовский пронесли флаг Украины на церемонии закрытия ОИ

Сине-желтой команде не удалось завоевать ни одной награды на Олимпиаде-2026

ОФИЦИАЛЬНО. Луческу прошел обследование после проблем и принял решение
Футбол | 23 февраля 2026, 04:32 0
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу прошел обследование после проблем и принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Луческу прошел обследование после проблем и принял решение

Луческу будет и дальше тренировать сборную Румынии

Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Футбол | 22.02.2026, 10:05
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Арбелоа решил выгнать из Реала двух игроков после сенсационного поражения
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Олимпийские игры | 22.02.2026, 19:51
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
Украла лыжи. Россиянку дисквалифицировали на Олимпиаде
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
Бокс | 22.02.2026, 06:45
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
ОФИЦИАЛЬНО. Усик объявил о сенсационном бое, которого никто не ждал
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
С Пп
Донецкий характер 
Ответить
+2
AK.228
Наш🥰 шахтеровский
Ответить
+1
Популярные новости
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
Свитолина уступила Пегуле в финале турнира в Дубае, не сумев выиграть титул
21.02.2026, 18:26 36
Теннис
Вратарь, задержанный за попытку пересечения границы, продолжит карьеру
Вратарь, задержанный за попытку пересечения границы, продолжит карьеру
21.02.2026, 09:22 11
Футбол
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
Дочь легенды Динамо родила ребенка от футболиста сборной Украины
22.02.2026, 08:39 17
Футбол
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
Элина Свитолина – Джессика Пегула. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Дубае
21.02.2026, 16:00 11
Теннис
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
Футболист сборной Украины поссорился с Игорем Костюком и получил наказание
22.02.2026, 08:48
Футбол
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
Рейтинг и гонка WTA: куда может подняться Свитолина после финала в Дубае
21.02.2026, 09:01
Теннис
Зидан будет тренировать Реал только тогда, когда клуб выгонит легенду
Зидан будет тренировать Реал только тогда, когда клуб выгонит легенду
21.02.2026, 07:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем