Футбольный клуб «урал» екатеринбург официально сообщил о подписании полузащитника Дмитрия Иванисеня.

31-летний хавбек перебрался в новый клуб после периода выступлений за самарские «крылья советов».

В текущем сезоне Иванисеня провел шесть поединков во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился. Воспитанник донецкого «Шахтера» в 2024 году получил российское гражданство, из-за чего больше не считается легионером в чемпионате страны-агрессора.

В ноябре 2019 года Иванисеня провел единственную игру за сборную Украины. Он принял участие в поединке против Эстонии (1:0).