Клуб из россии может профинансировать ВСУ. Как это возможно?

Московский «спартак» интересуется левым защитником чешского «Слована» и национальной сборной Уганды Азизом Кайондо, сообщает издание Poslední skaut.

Однако в этом трансфере есть интересная деталь: владелец «Слована» Ондржей Кания выступил с заявлением, в котором заявил, что если эта продажа и состоится, то все заработанные деньги будут переданы Украине:

«Подтверждаю информацию о том, что три недели назад через одно международное агентство мы получили информацию об интересе со стороны российского клуба к одному из наших игроков. За последние два года это произошло не впервые. Клубы со всей Европы продают игроков в россию. Лично я был бы не против такого трансфера, ведь всю прибыль от этой продажи передал бы Украине».