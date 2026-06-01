Ринат АХМЕТОВ: «Вы просто марионетки и ни на что не способны»

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов высказался о ситуации в оккупированном Донбассе.

«Донбасс Арена, вероятно, находится в запущенном состоянии – это логично, ведь его родная команда там не выступает. В то же время в подобной ситуации находится весь оккупированный Донбасс.

В 2013 году уровень зарплат в Донецке был почти на уровне Киева. А сегодня мы видим совсем другую картину: упадок, остановленные предприятия, безработица и нехватка средств. Есть даже проблемы с базовыми вещами – люди вынуждены неделями ждать воды, чтобы помыться.

Когда в 2014 году началась оккупация, я выступал на «Донбасс Арене» и обращался к кремлевским марионеткам: «Вы ни на что не способны, вы террористы, марионетки. Вас нужно изгнать, вы вводите людей в заблуждение и ведете Донбасс к гибели».

Мы тогда размещали по всему региону баннеры со словами: «Счастливый Донецк и счастливый Донбасс возможны только в составе единой Украины». И сегодня, если бы меня спросили, что я сказал бы жителям оккупированных территорий, ответ был бы тем же», – сказал Ахметов.