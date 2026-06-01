  4. Ринат АХМЕТОВ: «Вы просто марионетки и ни на что не способны»
Ринат АХМЕТОВ: «Вы просто марионетки и ни на что не способны»

Президент «Шахтера» – о террористах

Getty Images/Global Images Ukraine. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов высказался о ситуации в оккупированном Донбассе.

«Донбасс Арена, вероятно, находится в запущенном состоянии – это логично, ведь его родная команда там не выступает. В то же время в подобной ситуации находится весь оккупированный Донбасс.

В 2013 году уровень зарплат в Донецке был почти на уровне Киева. А сегодня мы видим совсем другую картину: упадок, остановленные предприятия, безработица и нехватка средств. Есть даже проблемы с базовыми вещами – люди вынуждены неделями ждать воды, чтобы помыться.

Когда в 2014 году началась оккупация, я выступал на «Донбасс Арене» и обращался к кремлевским марионеткам: «Вы ни на что не способны, вы террористы, марионетки. Вас нужно изгнать, вы вводите людей в заблуждение и ведете Донбасс к гибели».

Мы тогда размещали по всему региону баннеры со словами: «Счастливый Донецк и счастливый Донбасс возможны только в составе единой Украины». И сегодня, если бы меня спросили, что я сказал бы жителям оккупированных территорий, ответ был бы тем же», – сказал Ахметов.

Дмитрий Олийченко Источник: The Guardian
Комментарии 9
Пиз ит гаденыш,в определенных кругах влияние у него огромное было.Мог бы хоть попробывать что то переломить.Мое мнение ,что фсб испугался. Намекнули ,что завалят не лезь.И сдулся.
Я щось такого не пам'ятаю в 2014... Гудок був, спіч проти кремлівських маріонеток - це вже гон... Леонідич перевзувається народу.
Навпаки, він постійно базікав " Донбасс не слышат"
Ахмєткв завжди мені подобався, незважаючи на його минуле. Міг би з кацапами створити на Донбасі справжню вотчину свою і заробляти в десятки мільярдів більше, але не схотів цих підарів в себе на Донбасі кормити. Дякую за все, що робить його фонд. Це дійсно тіп, якому Україна не байдужа на відміну від бидла ухілянтського
Геніально порівнювати довоєнний і воєнний регіон.
Брехня все .Брехня.
Порошенко його призначав в 14-му головою Донецької ода, але він відказався. В нього  були всі можливості цим рашистським сепаратистам скрутити кацапські ріпи на Донбасі, але він момент профукав. Аваков і Коломойський це зробили в своїх областях....
До чого ця брехня???
Браво! 
