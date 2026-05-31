Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов вспомнил события 1995 года, когда в результате взрыва на стадионе погиб тогдашний президент донецкого клуба Ахать Брагин.

«Это была огромная трагедия. Ахать Брагин был моим близким другом. В тот день мы вместе ехали на матч, но из-за опоздания он поспешил и побежал вперед. Я двинулся вслед за ним и оказался в нескольких секундах от взрыва. Можно сказать, что меня отделяли считанные секунды от смерти», – рассказал Ахметов.

Ранее бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Сергей Попов вспомнил случай, который произошел 15 октября 1995 года на матче «Шахтер» – «Таврия». Тогда на стадионе «Шахтер» прогремел взрыв, в результате которого погиб владелец донецкого клуба Ахать Брагин.