  4. Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти
31 мая 2026, 20:02
Ринат Ахметов был в пяти секундах от смерти

Президент «Шахтера» вспомнил о гибели Брагина

Getty Images/Global Images Ukraine. Ринат Ахметов

Президент «Шахтера» Ринат Ахметов вспомнил события 1995 года, когда в результате взрыва на стадионе погиб тогдашний президент донецкого клуба Ахать Брагин.

«Это была огромная трагедия. Ахать Брагин был моим близким другом. В тот день мы вместе ехали на матч, но из-за опоздания он поспешил и побежал вперед. Я двинулся вслед за ним и оказался в нескольких секундах от взрыва. Можно сказать, что меня отделяли считанные секунды от смерти», – рассказал Ахметов.

Ранее бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Сергей Попов вспомнил случай, который произошел 15 октября 1995 года на матче «Шахтер» – «Таврия». Тогда на стадионе «Шахтер» прогремел взрыв, в результате которого погиб владелец донецкого клуба Ахать Брагин.

Дмитрий Олийченко Источник: The Guardian
ну це п..ц, навіть кацапи таке не мелють
...в принципі, судячи з заголовку, сказав правду... Сам замовив, значить близько був...
Еще про ополченцев расскажи которые сами в Донецке власть захватили. И про то что Пятов и ко не  стояли на блокпостах чтобы не пустить украинскую армию в город.
Які дива стаються коли кнопка в кишені
Немає слів 🤣
Бідолашний 🤣
Во дает!
Артист.😀
Убийца..
Відкрив новину, по приколу перевірити чи вгадав я автора новини. А як ви думаєте, вгадав?))
