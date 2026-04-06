  4. Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
06 апреля 2026, 21:47 | Обновлено 06 апреля 2026, 22:05
2780
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера

Игорь Петров получил должность в клубе из так называемой Донецкой народной республики

06 апреля 2026, 21:47 | Обновлено 06 апреля 2026, 22:05
2780
Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера
Игорь Петров

Бывший капитан сборной Украины Игорь Петров назначен президентом фейкового «Шахтера» из так называемой Донецкой народной республики. От этом сообщило издание Gorlovka.

Петров остался в Донецке после оккупации города российской армией, а с 2016 года возглавлял футбольный союз «ДНР». Сам он родом из Горловки, где и сделал первые шаги в футболе.

В течении карьеры футболиста Петров защищал цвета донецких «Шахтера» и «Металлурга», а также израильских «Бейтара» и «Ирони».

Провел три матча в составе сборной Украины, в одном из них – против Литвы (0:2) в сентябре 1994 года – выводил национальную команду с капитанской повязкой.

Фейковый «Шахтер» играет во Второй лиге российского футбола. «Домашним» стадионом клуба считается арена в российском Таганроге.

По теме:
ВИДЕО. Шахтер прибыл в Краков на матч 1/4 финала Лиги конференций
Маркевич уверен: ЛНЗ повторно не разгромит Шахтер
Сербский полузащитник присоединился к Заре
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Игорь Петров российско-украинская война чемпионат россии по футболу днр сборная Украины по футболу
Николай Тытюк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Футбол | 06 апреля 2026, 06:58 5
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Сделал ошибку, потратил столько денег...»

Футболист вспомнил, как купил элитный автомобиль Maserati

Жирона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 06 апреля 2026, 20:21 0
Жирона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок начнется 6 апреля в 22:00 по Киеву

Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Футбол | 06.04.2026, 09:15
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Известный украинский футболист расторг выгодный контракт в россии
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Бокс | 06.04.2026, 05:02
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Усик впервые выступил с заявлением после боя Уайлдер — Чисора
Иностранный арбитр рассказал, нужно ли было засчитывать гол Пономаренко
Футбол | 06.04.2026, 14:27
Иностранный арбитр рассказал, нужно ли было засчитывать гол Пономаренко
Иностранный арбитр рассказал, нужно ли было засчитывать гол Пономаренко
Комментарии 5
Перший раз чую про цього дебіла і сподіваюся востаннє, читаючи про нього некролог
Нічого дивного...
И тут бомжи 
А за що йому дали капітанську повязку якщо він лише три матчі провів за збірну та й то товарняки якісь  ?
Шахтером можно назвать АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ КЛУБ НА ЗЕМЛЕ ! или Ахметов зарегистрировал патент на это слово ? 
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
КЛИЧКО: «Я очень хотел уехать из страны, поэтому принял решение»
04.04.2026, 22:29 3
Бокс
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
Ребров прекратил отношения со знаменитым украинским футболистом
06.04.2026, 05:32 4
Футбол
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
Ребров получил предложение от клуба. Решение принято
05.04.2026, 07:33 30
Футбол
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
Два пропущенных Лунина. Реал в сумасшедшей концовке проиграл Мальорке
04.04.2026, 19:14 35
Футбол
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
Легенда Динамо получил условный срок и запрет на въезд в страну
05.04.2026, 07:10 12
Футбол
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
Украинский боксер проиграл в бою за титул. Соперника вынесли на носилках!
04.04.2026, 22:32 3
Бокс
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
Сенсация: Стародубцева переиграла 18-ю ракетку и вышла в финал Чарльстона!
05.04.2026, 00:15 59
Теннис
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
ФОТО. Пономаренко отреагировал на отмененный гол и показал четкий кадр
05.04.2026, 09:34 163
Футбол
