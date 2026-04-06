Бывший капитан сборной Украины стал президентом фейкового Шахтера

Бывший капитан сборной Украины Игорь Петров назначен президентом фейкового «Шахтера» из так называемой Донецкой народной республики. От этом сообщило издание Gorlovka.

Петров остался в Донецке после оккупации города российской армией, а с 2016 года возглавлял футбольный союз «ДНР». Сам он родом из Горловки, где и сделал первые шаги в футболе.

В течении карьеры футболиста Петров защищал цвета донецких «Шахтера» и «Металлурга», а также израильских «Бейтара» и «Ирони».

Провел три матча в составе сборной Украины, в одном из них – против Литвы (0:2) в сентябре 1994 года – выводил национальную команду с капитанской повязкой.

Фейковый «Шахтер» играет во Второй лиге российского футбола. «Домашним» стадионом клуба считается арена в российском Таганроге.