Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство

30-летний полузащитник Дмитрий Иванисеня, который родился в Кривом Роге, получил российское гражданство. Об этом сообщили росСМИ.

Иванисеня с 2021 года выступает за крылья советом из самары. В Украине Дмитрий находился в системах Шахтера, Ильичевеца, Мариуполя и Зари.

В ноябре 2019 года Иванисеня провел единственную игру за сборную Украины. Он принял участие в поединке против Эстонии (1:0).

Вместе с Зарей Иванисеня брал бронзовые медали чемпионата Украины в сезонах 2019/20, 2020/21, а также играл в финале Кубка Украины 2020/21.