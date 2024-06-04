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04 июня 2024, 03:38 | Обновлено 04 июня 2024, 03:39
585
0

Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство

30-летний полузащитник с 2021 года выступает за крылья советов

04 июня 2024, 03:38 | Обновлено 04 июня 2024, 03:39
585
0
Дмитрий Иванисеня получил российское гражданство
Дмитрий Иванисеня

30-летний полузащитник Дмитрий Иванисеня, который родился в Кривом Роге, получил российское гражданство. Об этом сообщили росСМИ.

Иванисеня с 2021 года выступает за крылья советом из самары. В Украине Дмитрий находился в системах Шахтера, Ильичевеца, Мариуполя и Зари.

В ноябре 2019 года Иванисеня провел единственную игру за сборную Украины. Он принял участие в поединке против Эстонии (1:0).

Вместе с Зарей Иванисеня брал бронзовые медали чемпионата Украины в сезонах 2019/20, 2020/21, а также играл в финале Кубка Украины 2020/21.

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Дмитрий Иванисеня Крылья Советов Самара смена гражданства
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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