Довбика хочет подписать девятикратный чемпион Англии. Рома приняла решение

Нападающий «Ромы» Артем Довбик может покинуть клуб. Главный интерес к украинцу исходит из-за рубежа, в частности из Англии, где клубы Премьер-лиги активно следят за ситуацией.

Как отмечает источник, «Рома» планирует отпустить игрока только за пределы Италии, чтобы не усиливать конкурента в Серии А. Наиболее реалистичным выглядит предложение от «Эвертона», который якобы уже проинформирован о возможности перехода.

28-летний нападающий «Ромы» Артем Довбик мог сменить клубную прописку летом – украинца хотел подписать клуб, который семь раз побеждал в Лиге чемпионов. Главным фаворитом на подписание украинца был «Милан» – рассматривались различные варианты перехода, но сделка так и не состоялась.