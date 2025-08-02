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Премьер-лига
Верес
02.08.2025 15:30 – FT 0 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 20:14 | Обновлено 02 августа 2025, 20:44
1164
6

ШАНДРУК: «Рука у Ваната? Я как-то забываю сразу эти моменты просмотреть»

Наставник Вереса провел пресс-конференцию после поражения в первом туре УПЛ 2025/26

02 августа 2025, 20:14 | Обновлено 02 августа 2025, 20:44
1164
6
ШАНДРУК: «Рука у Ваната? Я как-то забываю сразу эти моменты просмотреть»
ФК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер Вереса Олег Шнадрук провел пресс-конференцию после поражения киевскому Динамо (0:1) в матче первого тура УПЛ 2025/26:

«По крайней мере, по интенсивности игры мы сегодня точно не уступали Динамо. Да, были моменты, когда благодаря своему классу игроки Динамо увереннее играли на мяче. Плюс, жара, фактор начала сезона – первые игры всегда такие сложные в плане физической готовности команд.

Динамо сыграло уже две официальные игры. Поэтому, где-то возможно, они немного имели преимущество. С другой стороны – логистика: они сталкиваются с частыми переездами.

Было ли какое-то психологическое давление на команду из-за открытия сезона, заполненных трибун и игры с чемпионом? Возможно, разве что у какого-то отдельного игрока. Мы это давление наоборот пытались снять. В общем, если отбросить результат, то я, наверное, больше доволен сегодня, чем недоволен. Самым содержанием игры и увиденным на поле. Хочу также еще раз поблагодарить наших болельщиков. Ждем их на следующем домашнем поединке.

Что касается момента с вероятной игрой Владислава Ваната рукой в конце игры – я как-то забываю сразу эти моменты пересмотреть, если честно. Уже только потом, когда смотрю и анализирую нашу игру, тогда обращаю на это внимание. Поэтому, я еще не смотрел и комментировать не буду. Не вижу необходимости сейчас это делать.

Почему не попал в заявку Марко Мрвалевич? Он не готовился к этой игре. У нас сегодня есть Денис Ндукве и молодой нападающий Аладжи Уолли. Поэтому по поводу Марко мы пока в раздумьях. Принимаем решение, которое было бы лучшим для игрока и для клуба. Также могу сказать, что наша летняя трансферная кампания еще не завершена. У нас есть открытые позиции фланговых нападающих, на которые мы хотим найти усиление.

Честно скажу – нам сложно. Первый момент – это финансовый аспект. Второй момент – это война. Очень трудно, особенно с легионерами. Украинцев просто нет. Мы можем сейчас молодых ставить в состав, но они просто не будут выдерживать и по качеству, и по мастерству – по всему. Поэтому мы сейчас в поисках».

Видеообзор матча Верес – Динамо (0:1)

События матча

14’
ГОЛ ! Мяч забил Николай Шапаренко (Динамо Киев).
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Олег Шандрук пресс-конференция Верес Ровно Динамо Киев Верес - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Верес
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Комментарии 6
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sania
Яка рука? Ви при своєму розумі? Ванат сховав руку за спину і прижав до корпусу..
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+1
DK2025
И там, и там - вне пределов штрафной. Ну так, лицемерие - твое постоянное состояние, да Иванов?
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+1
Перець
Ну як завжди новина висосана з пальця
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0
Saltovka
Судья вспомнил про подаренную шубу и не захотел давать пенальти. Грустно всё это..
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-3
Singularis
Даже комментатор сказал : Рука.)  Но эту пропустили, а в другую сторону поставили, хотя там игрок прыгал спиной к мячу, который просто попал в руку.
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-5
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