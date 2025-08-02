Шандрук пояснил, почему Верес проиграл Динамо на старте нового сезона УПЛ

Главный тренер Вереса Олег Шандрук прокомментировал поражение команды в матче первого тура УПЛ 2025/26 против киевского Динамо (0:1):

«Как минимум в интенсивности мы Динамо не уступили. Да и в целом, тоже. К каких-то моментах соперник брал верх за счет класса. Первые матчи сезона всегда сложные. Из-за физического состояния команд, которые пока точно на 100% не готовы.

У Динамо уже было два официальных матча, и в этом у нашего соперника было определенное преимущество. С другой стороны, у Динамо имеется логистика переездов.

Чтобы быстро ввести мяч в игру, надо быть к этому готовыми. Мы можем ввести мяч быстро, пропустить второй гол, и все – игра закрыта. Тем более, что сила Динамо – как раз в очень быстрых атаках. Сегодня они это показали. Мы можем спешить, но эффективности будет ноль».

Видеообзор матча Верес – Динамо (0:1)