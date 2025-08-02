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  4. Шандрук пояснил, почему Верес проиграл Динамо на старте нового сезона УПЛ
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 19:58 |
918
0

Шандрук пояснил, почему Верес проиграл Динамо на старте нового сезона УПЛ

Коуч команды из города Ровно прокомментировал результат матча первого тура (0:1)

02 августа 2025, 19:58 |
918
0
Шандрук пояснил, почему Верес проиграл Динамо на старте нового сезона УПЛ
dynamo.kiev. Олег Шандрук

Главный тренер Вереса Олег Шандрук прокомментировал поражение команды в матче первого тура УПЛ 2025/26 против киевского Динамо (0:1):

«Как минимум в интенсивности мы Динамо не уступили. Да и в целом, тоже. К каких-то моментах соперник брал верх за счет класса. Первые матчи сезона всегда сложные. Из-за физического состояния команд, которые пока точно на 100% не готовы.

У Динамо уже было два официальных матча, и в этом у нашего соперника было определенное преимущество. С другой стороны, у Динамо имеется логистика переездов.

Чтобы быстро ввести мяч в игру, надо быть к этому готовыми. Мы можем ввести мяч быстро, пропустить второй гол, и все – игра закрыта. Тем более, что сила Динамо – как раз в очень быстрых атаках. Сегодня они это показали. Мы можем спешить, но эффективности будет ноль».

Видеообзор матча Верес – Динамо (0:1)

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Олег Шандрук Динамо Киев Верес Ровно Верес - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: Динамо Киев от Шурика
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