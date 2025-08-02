Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИХАВКО: «Возможно, это стало определенной неожиданностью для Динамо»
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 19:05 |
989
0

МИХАВКО: «Возможно, это стало определенной неожиданностью для Динамо»

Центрбек киевлян высказался о победе команды над Вересом в первом туре нового сезона УПЛ

02 августа 2025, 19:05 |
989
0
МИХАВКО: «Возможно, это стало определенной неожиданностью для Динамо»
ФК Динамо Киев

Центральный защитник киевского Динамо Тарас Михавко прокомментировал победу команды над Вересом в матче первого тура Украинской Премьер–лиги 2025/26 (1:0):

Как прокомментируете матч? Казалось, что соперник вас неприятно удивил, особенно в первом тайме, когда было много контратак в их исполнении...

– Конечно, мы ожидали от них такой игры, поскольку это был домашний матч для «Вереса», они должны были играть активно перед своими болельщиками. Где-то, возможно, стало определенной неожиданностью, что они будут играть настолько агрессивно, поэтому вынуждены были много бегать, теряли мячи в простых ситуациях.

Конечно, тяжелая игра для нас. Сейчас будут каждые три дня матчи, плюс будем тратить время на дорогу. Непросто будет, мы это понимаем, но будем стараться выходить и добиваться результата, показывая при этом хорошую игру.

– У вас было непростое противостояние с нападающим «Вереса» Ндукве. Обменивались с ним какими-то репликами?

– Ничего особенного не было. Это футбол и эмоции – так бывает.

– Начинается для вас период фактически без выходных. Что скажешь о физической форме команды?

– Конечно, физически будет нелегко, но будем восстанавливаться и готовиться к играм в лучшем состоянии.

Видеообзор матча Верес – Динамо (0:1)

По теме:
Стало известно, когда возобновится матч УПЛ между Зарей и ЛНЗ
Шапаренко объяснил, почему Динамо провело сложный матч против Вереса в УПЛ
Анатолий БЕССМЕРТНЫЙ: «Мы слишком поверили в свои силы»
Тарас Михавко Верес Ровно Динамо Киев Верес - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернулись с камбэком. Ворскла открыла сезон в Первой лиге
Футбол | 02 августа 2025, 17:10 0
Вернулись с камбэком. Ворскла открыла сезон в Первой лиге
Вернулись с камбэком. Ворскла открыла сезон в Первой лиге

Команда Бабича добыла минимальную победу

Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Бокс | 02 августа 2025, 07:48 1
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»
Майк ТАЙСОН: «Это самый страшный боксер, который когда-либо жил»

«Железный Майк» – о Сонни Листоне

Шахтер представил третью форму на сезон 2025/26
Футбол | 02.08.2025, 10:33
Шахтер представил третью форму на сезон 2025/26
Шахтер представил третью форму на сезон 2025/26
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Футбол | 02.08.2025, 06:30
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
Хаби АЛОНСО: «Извини, но ты не будешь играть за Реал Мадрид как раньше»
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
Футбол | 02.08.2025, 12:11
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
ПСЖ закрыл трансфер Забарного. Сколько получит киевское Динамо?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
Экс-тренер Кличко: «Он точно победил в этом бою, нужен немедленный реванш»
01.08.2025, 04:38
Бокс
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
01.08.2025, 05:50 1
Футбол
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
Леннокс Льюис объяснил, почему Дюбуа не встал после удара Усика
02.08.2025, 08:45 4
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
Фрэнк УОРРЕН: «То, что вы говорите об Усике, полный бред»
01.08.2025, 09:49 2
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер не заслуживает выступать на моих шоу»
01.08.2025, 08:07 5
Бокс
Шахтер – следующий: как играл Панатинаикос против украинских команд?
Шахтер – следующий: как играл Панатинаикос против украинских команд?
31.07.2025, 23:59 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал Александрию после матча в ЛК против Партизана
01.08.2025, 17:57 6
Футбол
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
Украинец, который не нужен Турану в Шахтере, завершит карьеру
01.08.2025, 12:07
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем