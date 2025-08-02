МИХАВКО: «Возможно, это стало определенной неожиданностью для Динамо»

Центральный защитник киевского Динамо Тарас Михавко прокомментировал победу команды над Вересом в матче первого тура Украинской Премьер–лиги 2025/26 (1:0):

– Как прокомментируете матч? Казалось, что соперник вас неприятно удивил, особенно в первом тайме, когда было много контратак в их исполнении...

– Конечно, мы ожидали от них такой игры, поскольку это был домашний матч для «Вереса», они должны были играть активно перед своими болельщиками. Где-то, возможно, стало определенной неожиданностью, что они будут играть настолько агрессивно, поэтому вынуждены были много бегать, теряли мячи в простых ситуациях.

Конечно, тяжелая игра для нас. Сейчас будут каждые три дня матчи, плюс будем тратить время на дорогу. Непросто будет, мы это понимаем, но будем стараться выходить и добиваться результата, показывая при этом хорошую игру.

– У вас было непростое противостояние с нападающим «Вереса» Ндукве. Обменивались с ним какими-то репликами?

– Ничего особенного не было. Это футбол и эмоции – так бывает.

– Начинается для вас период фактически без выходных. Что скажешь о физической форме команды?

– Конечно, физически будет нелегко, но будем восстанавливаться и готовиться к играм в лучшем состоянии.

Видеообзор матча Верес – Динамо (0:1)