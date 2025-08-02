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  4. Шапаренко объяснил, почему Динамо провело сложный матч против Вереса в УПЛ
Украина. Премьер лига
02 августа 2025, 18:41 | Обновлено 02 августа 2025, 18:48
1807
0

Шапаренко объяснил, почему Динамо провело сложный матч против Вереса в УПЛ

Киевляне победили со счетом 1:0

02 августа 2025, 18:41 | Обновлено 02 августа 2025, 18:48
1807
0
Шапаренко объяснил, почему Динамо провело сложный матч против Вереса в УПЛ
ФК Динамо. Николай Шапаренко

Защитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал победу «бело-синих» в стартовом матче УПЛ 2025/26 против «Вереса» [1:0].

– Не испытывал какого-то дежавю? Как и в прошлом сезоне, снова первый матч с «Вересом», снова ты забил, причем примерно на той же минуте...

– Ничего особенного не испытывал, мы просто выходили и играли на победу. После сложной дороги, долго стояли на границе, но все же добились результата – это сейчас самое главное. Три очка у нас в кармане – это была наша цель сегодня.

– Матч складывался непросто для «Динамо», «Верес» создал довольно много моментов. С чем это связано?

– Это часть футбола – и у нас было много моментов, и у «Вереса». Была открытая игра. Главное, что мы победили.

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Динамо Киев Верес Ровно Украинская Премьер-лига Николай Шапаренко Верес - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
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