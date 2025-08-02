Шапаренко объяснил, почему Динамо провело сложный матч против Вереса в УПЛ

Защитник «Динамо» Николай Шапаренко прокомментировал победу «бело-синих» в стартовом матче УПЛ 2025/26 против «Вереса» [1:0].

– Не испытывал какого-то дежавю? Как и в прошлом сезоне, снова первый матч с «Вересом», снова ты забил, причем примерно на той же минуте...

– Ничего особенного не испытывал, мы просто выходили и играли на победу. После сложной дороги, долго стояли на границе, но все же добились результата – это сейчас самое главное. Три очка у нас в кармане – это была наша цель сегодня.

– Матч складывался непросто для «Динамо», «Верес» создал довольно много моментов. С чем это связано?

– Это часть футбола – и у нас было много моментов, и у «Вереса». Была открытая игра. Главное, что мы победили.