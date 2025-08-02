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WTA
02 августа 2025, 07:05 |
628
0

Три украинки в борьбе. Определены пары 1/8 финала супертурнира в Монреале

Костюк, Ястремская и Свитолина продолжают выступления на тысячнике в Канаде

02 августа 2025, 07:05 |
628
0
Три украинки в борьбе. Определены пары 1/8 финала супертурнира в Монреале
WTA. Элина Свитолина

В ночь на 2 августа завершились матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале в нижней части сетки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах разгромила Анну Калинскую, отдав всего два гейма. Следующей соперницей Элины будет представительница США Аманда Анисимова – финалистка Уимблдона-2025 уверенно переиграла Эмму Радукану.

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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не сумела справиться с Кларой Таусон, получив бублик во второй партии. Датчанка далее поборется против именитой Иги Свентек – полька в третьем круге не оставила шансов Еве Лис.

11-сеяная Каролина Мухова с камбеком выбила олимпийскую чемпионку 2020 года Белинду Бенчич. Чешка в 1/8 финала сойдется с победительницей Australian Open 2025 Мэдисон Киз – американка в трех сетах оказалась сильнее Кэти Макнелли.

В еще одном поединке четвертого круга в нижней части сетки встретятся Наоми Осака и Анастасия Севастова. Осака справилась с Аленой Остапенко, а Севастова сотворила сенсацию, обыграв действующую чемпионку и четвертую ракетку Джессику Пегулу.

Днем ранее на кортах Монреаля прошли матчи 1/16 финала в нижней части сетки, по итогам которых далее пробились две украинки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

WTA 1000 Монреаль. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [5] – Эмма Радукану – 6:2, 6:1
Анна Калинская – Элина Свитолина [10] – 1:6, 1:6

Наоми Осака – Алена Остапенко [22] – 6:2, 6:4
Анастасия Севастова – Джессика Пегула [3] – 3:6, 6:4, 6:1

Мэдисон Киз [6] – Кэти Макналли – 2:6, 6:3, 6:3
Белинда Бенчич [17] – Каролина Мухова [11] – 7:6 (7:2), 2:6, 3:6

Клара Таусон [16] – Юлия Стародубцева – 6:3, 6:0
Ева Лис – Ига Свентек [2] – 2:6, 2:6

WTA 1000 Монреаль. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гауфф [1] – Виктория Мбоко
Чжу Линь – Джессика Бузас Манейро

Маккартни Кесслер [28] – Марта Костюк [24]
Елена Рыбакина [9] – Даяна Ястремская [30]

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [5] – Элина Свитолина [10]
Наоми Осака – Анастасия Севастова

Мэдисон Киз [6] – Каролина Мухова [11]
Клара Таусон [16] – Ига Свентек [2]

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Аманда Анисимова Эмма Радукану Анна Калинская Элина Свитолина Наоми Осака Алена Остапенко Анастасия Севастова Джессика Пегула Мэдисон Киз Кэти Макнелли Белинда Бенчич Каролина Мухова Клара Таусон Юлия Стародубцева Ева Лис Ига Свёнтек Коко Гауфф Виктория Мбоко Чжу Линь Джессика Бузас Манейро Маккартни Кесслер Марта Костюк Елена Рыбакина Даяна Ястремская WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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