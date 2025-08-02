Три украинки в борьбе. Определены пары 1/8 финала супертурнира в Монреале

В ночь на 2 августа завершились матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале в нижней части сетки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в двух сетах разгромила Анну Калинскую, отдав всего два гейма. Следующей соперницей Элины будет представительница США Аманда Анисимова – финалистка Уимблдона-2025 уверенно переиграла Эмму Радукану.

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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева не сумела справиться с Кларой Таусон, получив бублик во второй партии. Датчанка далее поборется против именитой Иги Свентек – полька в третьем круге не оставила шансов Еве Лис.

11-сеяная Каролина Мухова с камбеком выбила олимпийскую чемпионку 2020 года Белинду Бенчич. Чешка в 1/8 финала сойдется с победительницей Australian Open 2025 Мэдисон Киз – американка в трех сетах оказалась сильнее Кэти Макнелли.

В еще одном поединке четвертого круга в нижней части сетки встретятся Наоми Осака и Анастасия Севастова. Осака справилась с Аленой Остапенко, а Севастова сотворила сенсацию, обыграв действующую чемпионку и четвертую ракетку Джессику Пегулу.

Днем ранее на кортах Монреаля прошли матчи 1/16 финала в нижней части сетки, по итогам которых далее пробились две украинки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

WTA 1000 Монреаль. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [5] – Эмма Радукану – 6:2, 6:1

Анна Калинская – Элина Свитолина [10] – 1:6, 1:6

Наоми Осака – Алена Остапенко [22] – 6:2, 6:4

Анастасия Севастова – Джессика Пегула [3] – 3:6, 6:4, 6:1

Мэдисон Киз [6] – Кэти Макналли – 2:6, 6:3, 6:3

Белинда Бенчич [17] – Каролина Мухова [11] – 7:6 (7:2), 2:6, 3:6

Клара Таусон [16] – Юлия Стародубцева – 6:3, 6:0

Ева Лис – Ига Свентек [2] – 2:6, 2:6

WTA 1000 Монреаль. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гауфф [1] – Виктория Мбоко

Чжу Линь – Джессика Бузас Манейро

Маккартни Кесслер [28] – Марта Костюк [24]

Елена Рыбакина [9] – Даяна Ястремская [30]

Нижняя часть сетки

Аманда Анисимова [5] – Элина Свитолина [10]

Наоми Осака – Анастасия Севастова

Мэдисон Киз [6] – Каролина Мухова [11]

Клара Таусон [16] – Ига Свентек [2]