Победы Костюк и Ястремской. Известна половина участниц 1/8 финала Монреаля
Марта одолела Дарью Касаткину, а Даяна справилась с Эммой Наварро
В ночь на 1 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале состоялись матчи 1/16 финала в верхней части сетки одиночного разряда.
По итогам поединков в следующий раунд пробились две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Костюк в непростом матче сломила сопротивление Дарьи Касаткиной в трех сетах. Ее следующей оппоненткой будет американка Маккартни Кесслер, которая выбила четвертую сеяную Мирру Андрееву.
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Ястремская справилась с 11-й ракеткой мира Эммой Наварро. Далее Даяна выйдет на корт против Елены Рыбакиной – представительница Казахстана переиграла Жаклин Кристиан.
Если Костюк и Ястремская выиграют свои встречи четвертого круга, то в четвертьфинале сойдутся в очном противостоянии.
Первая сеяная тысячника Коко Гауфф вырвала победу у Вероники Кудерметовой. В 1/8 финала американка встретится с Викторией Мбоко. Канадка в своем поединке третьего раунда выбила Марию Боузкову.
В еще одном матче 1/8 финала в верхней части сетки сойдутся Чжу Линь и Джессика Бузас Манейро. Китаянка сенсационно добралась до этой стадии после побед над Варварой Грачевой, Екатериной Александровой и Сюзан Ламенс. Испанка на тысячнике уже прошла Луизу Чирико, Эшлин Крюгер и Аои Ито.
1 августа и в ночь на 2 число в Монреале состоятся матчи четвертого раунда в нижней части сетки. Свои встречи проведут и две украинки: Юлия Стародубцева и Элина Свитолина.
WTA 1000 Монреаль. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Коко Гауфф [1] – Вероника Кудерметова – 4:6, 7:5, 6:2
Виктория Мбоко – Мария Боузкова – 1:6, 6:3, 6:0
Чжу Линь – Сюзан Ламенс – 6:2, 6:2
Джессика Бузас Манейро – Аои Ито [Q] – 4:6, 7:5, 6:3
Мирра Андреева [4] – Маккартни Кесслер [28] – 6:7 (5:7), 4:6
Марта Костюк [24] – Дарья Касаткина [15] – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)
Елена Рыбакина [9] – Жаклин Кристиан – 6:0, 7:6 (7:5)
Даяна Ястремская [30] – Эмма Наварро [8] – 7:5, 6:4
WTA 1000 Монреаль. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Коко Гауфф [1] – Виктория Мбоко
Чжу Линь – Джессика Бузас Манейро
Маккартни Кесслер [28] – Марта Костюк [24]
Елена Рыбакина [9] – Даяна Ястремская [30]
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