Победы Костюк и Ястремской. Известна половина участниц 1/8 финала Монреаля

В ночь на 1 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале состоялись матчи 1/16 финала в верхней части сетки одиночного разряда.

По итогам поединков в следующий раунд пробились две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Костюк в непростом матче сломила сопротивление Дарьи Касаткиной в трех сетах. Ее следующей оппоненткой будет американка Маккартни Кесслер, которая выбила четвертую сеяную Мирру Андрееву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Ястремская справилась с 11-й ракеткой мира Эммой Наварро. Далее Даяна выйдет на корт против Елены Рыбакиной – представительница Казахстана переиграла Жаклин Кристиан.

Если Костюк и Ястремская выиграют свои встречи четвертого круга, то в четвертьфинале сойдутся в очном противостоянии.

Первая сеяная тысячника Коко Гауфф вырвала победу у Вероники Кудерметовой. В 1/8 финала американка встретится с Викторией Мбоко. Канадка в своем поединке третьего раунда выбила Марию Боузкову.

В еще одном матче 1/8 финала в верхней части сетки сойдутся Чжу Линь и Джессика Бузас Манейро. Китаянка сенсационно добралась до этой стадии после побед над Варварой Грачевой, Екатериной Александровой и Сюзан Ламенс. Испанка на тысячнике уже прошла Луизу Чирико, Эшлин Крюгер и Аои Ито.

1 августа и в ночь на 2 число в Монреале состоятся матчи четвертого раунда в нижней части сетки. Свои встречи проведут и две украинки: Юлия Стародубцева и Элина Свитолина.

WTA 1000 Монреаль. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гауфф [1] – Вероника Кудерметова – 4:6, 7:5, 6:2

Виктория Мбоко – Мария Боузкова – 1:6, 6:3, 6:0

Чжу Линь – Сюзан Ламенс – 6:2, 6:2

Джессика Бузас Манейро – Аои Ито [Q] – 4:6, 7:5, 6:3

Мирра Андреева [4] – Маккартни Кесслер [28] – 6:7 (5:7), 4:6

Марта Костюк [24] – Дарья Касаткина [15] – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Елена Рыбакина [9] – Жаклин Кристиан – 6:0, 7:6 (7:5)

Даяна Ястремская [30] – Эмма Наварро [8] – 7:5, 6:4

WTA 1000 Монреаль. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гауфф [1] – Виктория Мбоко

Чжу Линь – Джессика Бузас Манейро

Маккартни Кесслер [28] – Марта Костюк [24]

Елена Рыбакина [9] – Даяна Ястремская [30]