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  4. Победы Костюк и Ястремской. Известна половина участниц 1/8 финала Монреаля
WTA
01 августа 2025, 11:26 | Обновлено 01 августа 2025, 11:54
439
0

Победы Костюк и Ястремской. Известна половина участниц 1/8 финала Монреаля

Марта одолела Дарью Касаткину, а Даяна справилась с Эммой Наварро

01 августа 2025, 11:26 | Обновлено 01 августа 2025, 11:54
439
0
Победы Костюк и Ястремской. Известна половина участниц 1/8 финала Монреаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

В ночь на 1 августа на хардовом турнире WTA 1000 в Монреале состоялись матчи 1/16 финала в верхней части сетки одиночного разряда.

По итогам поединков в следующий раунд пробились две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Костюк в непростом матче сломила сопротивление Дарьи Касаткиной в трех сетах. Ее следующей оппоненткой будет американка Маккартни Кесслер, которая выбила четвертую сеяную Мирру Андрееву.

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Ястремская справилась с 11-й ракеткой мира Эммой Наварро. Далее Даяна выйдет на корт против Елены Рыбакиной – представительница Казахстана переиграла Жаклин Кристиан.

Если Костюк и Ястремская выиграют свои встречи четвертого круга, то в четвертьфинале сойдутся в очном противостоянии.

Первая сеяная тысячника Коко Гауфф вырвала победу у Вероники Кудерметовой. В 1/8 финала американка встретится с Викторией Мбоко. Канадка в своем поединке третьего раунда выбила Марию Боузкову.

В еще одном матче 1/8 финала в верхней части сетки сойдутся Чжу Линь и Джессика Бузас Манейро. Китаянка сенсационно добралась до этой стадии после побед над Варварой Грачевой, Екатериной Александровой и Сюзан Ламенс. Испанка на тысячнике уже прошла Луизу Чирико, Эшлин Крюгер и Аои Ито.

1 августа и в ночь на 2 число в Монреале состоятся матчи четвертого раунда в нижней части сетки. Свои встречи проведут и две украинки: Юлия Стародубцева и Элина Свитолина.

WTA 1000 Монреаль. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гауфф [1] – Вероника Кудерметова – 4:6, 7:5, 6:2
Виктория Мбоко – Мария Боузкова – 1:6, 6:3, 6:0

Чжу Линь – Сюзан Ламенс – 6:2, 6:2
Джессика Бузас Манейро – Аои Ито [Q] – 4:6, 7:5, 6:3

Мирра Андреева [4] – Маккартни Кесслер [28] – 6:7 (5:7), 4:6
Марта Костюк [24] – Дарья Касаткина [15] – 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)

Елена Рыбакина [9] – Жаклин Кристиан – 6:0, 7:6 (7:5)
Даяна Ястремская [30] – Эмма Наварро [8] – 7:5, 6:4

WTA 1000 Монреаль. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Коко Гауфф [1] – Виктория Мбоко
Чжу Линь – Джессика Бузас Манейро

Маккартни Кесслер [28] – Марта Костюк [24]
Елена Рыбакина [9] – Даяна Ястремская [30]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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