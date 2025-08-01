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  4. Гауфф с 14 двойными ошибками в Монреале отыграла сет и брейк у Кудерметовой
WTA
01 августа 2025, 11:10 |
268
1

Гауфф с 14 двойными ошибками в Монреале отыграла сет и брейк у Кудерметовой

Коко в трех сетах вырвала победу у Вероники в третьем раунде тысячника в Канаде

01 августа 2025, 11:10 |
268
1
Гауфф с 14 двойными ошибками в Монреале отыграла сет и брейк у Кудерметовой
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Вторая ракетка мира и действующая чемпионка Ролан Гаррос Коко Гауфф (США) вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, допустив 14 двойных ошибок.

В третьем раунде канадского тысячника американка, которая посеяна под первым номером, в трех сетах вырвала победу у россиянки Вероники Кудерметовой (WTA 42).

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Коко Гауфф (США) [1] – Вероника Кудерметова – 4:6, 7:5, 6:2

Во второй партии Коко уступала 1:3 (30:40) на подаче, но сумела вернуться в игру и оформить камбек.

Гауфф провела четвертое очное противостояние и добыла третью викторию над Кудерметовой – третью подряд.

На старте престижных соревнований Коко в не менее сложном поединке одолела Даниэль Коллинз. Там у Коко было 23 двойные. Гауфф больше всех в женском Туре допустила двойных ошибок на одном тысячнике в этом сезоне – 42 в Риме (6 матчей), 38 в Индиан-Уэллс (3 матча) и 37 в Монреале (2 матча).

Ее следующей соперницей будет 18-летняя перспективная канадка Виктория Мбоко (WTA 85), которая в Монреале уже выбила Кимберли Биррелл, Софию Кенин и Марию Боузкову.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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introvert
Кажете, Марта погано подає? Скажіть це Гофф)) Це вже якась системна проблема, яку її величезна команда, на диво, ніяк не може вирішити.
Звісно, мені можуть заперечити, що в найважливіші моменти Коко може зосередитися і видати ейс, а Марта, навпаки, занервувати і вихлюпнути подвійну. Ось тут погоджусь, в плані психології американка поки що на дві голови вище.
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