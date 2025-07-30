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WTA
30 июля 2025, 05:11 | Обновлено 30 июля 2025, 05:50
147
0

Гауфф отыграла подачу на матч и пробилась в третий раунд тысячника в Канаде

Коко в трех непростых сетах одолела Даниэль Коллинз в 1/32 финала турнира в Монреале

30 июля 2025, 05:11 | Обновлено 30 июля 2025, 05:50
147
0
Гауфф отыграла подачу на матч и пробилась в третий раунд тысячника в Канаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Вторая ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в третий раунд хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В своем стартовом матче американка в трех сетах добыла победу над своей соотечественницей Даниэль Коллинз (WTA 61) за 2 часа и 56 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала

Коко Гауфф (США) [1] – Даниэль Коллинз (США) – 7:5, 4:6, 7:6 (7:2)

В третьей партии Даниэль подавала на поединок в 12-м гейме, однако Коко сделала брейк и затем забрала тай-брейк.

Гауфф провела первое очное противостояние против Коллинз. За игру Коко допустила 23 двойные ошибки.

Коко добыла первую победу с 7 июня, когда одолела Арину Соболенко в финале Ролан Гаррос 2025.

Следующей оппоненткой первой сеяной будет «нейтралка» Вероника Кудерметова.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Коко Гауфф Даниэль Коллинз WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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