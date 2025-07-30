Гауфф отыграла подачу на матч и пробилась в третий раунд тысячника в Канаде
Коко в трех непростых сетах одолела Даниэль Коллинз в 1/32 финала турнира в Монреале
Вторая ракетка мира Коко Гауфф из США вышла в третий раунд хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.
В своем стартовом матче американка в трех сетах добыла победу над своей соотечественницей Даниэль Коллинз (WTA 61) за 2 часа и 56 минут.
WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/32 финала
Коко Гауфф (США) [1] – Даниэль Коллинз (США) – 7:5, 4:6, 7:6 (7:2)
В третьей партии Даниэль подавала на поединок в 12-м гейме, однако Коко сделала брейк и затем забрала тай-брейк.
Гауфф провела первое очное противостояние против Коллинз. За игру Коко допустила 23 двойные ошибки.
Коко добыла первую победу с 7 июня, когда одолела Арину Соболенко в финале Ролан Гаррос 2025.
Следующей оппоненткой первой сеяной будет «нейтралка» Вероника Кудерметова.
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