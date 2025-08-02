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  4. Свентек отдала четыре гейма уроженке Киева на пути в 4-й раунд Монреаля
WTA
02 августа 2025, 06:32 |
574
1

Свентек отдала четыре гейма уроженке Киева на пути в 4-й раунд Монреаля

В 1/16 финала турнира WTA 1000 в Канаде Ига в двух сетах разобралась с Евой Лис

02 августа 2025, 06:32 |
574
1
Свентек отдала четыре гейма уроженке Киева на пути в 4-й раунд Монреаля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Третья ракетка мира из Польши Ига Свентек вышла в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Монреале, Канада.

В третьем раунде полька в двух сетах уверенно одолела представительницу Германии Еву Лис (WTA 69), которая родилась в Киеве. Ига завершила матч за 1 час и 14 минут.

WTA 1000 Монреаль. Хард, 1/16 финала

Ева Лис (Германия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 2:6, 2:6

Свентек провела третье очное противостояние против Лис, в частности второе в 2025 году. В январе Ига разобралась с Евой в 1/8 финала Australian Open.

Ига в своем стартовом поединке Монреаля выиграла у Го Ханьюй. Ее следующей оппоненткой будет 16-я сеяная Клара Таусон – датчанка в третьем круге выбила украинку Юлию Стародубцеву.

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Ига Свёнтек Ева Лис WTA Монреаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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Сергій Юрійович
Прекрасний привід для Клари ще раз показати,  який вона вальяжний  топ не тільки проти 73 ракетки, a і проти третьої. Подивлюся.
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