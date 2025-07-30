Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26
Лига Европы
Шахтер Донецк
31.07.2025 21:00 - : -
Бешикташ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
30 июля 2025, 05:23 |
157
0

Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26

Поединок состоится 31 июля и начнется в 21:00 по Киеву

30 июля 2025, 05:23 |
157
0
Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

31 июля, свою ответную встречу в квалификации Лиги Европы проведут Шахтер Донецк и Бешикташ. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» привыкли играть в Лиге чемпионов, но в этом сезоне приходится довольствоваться Лигой Европы, причем еще надо добраться до основной сетки турнира. Начало квалификации было легкой разминкой, разгромили Ильвес на своем поле 6:0, а потом, расписали нулевую ничью в гостях.

Матч в Турции показал, что это не финский клуб был слабым, а Шахтер мощно играет, основную угрозу создают бразильцы впереди, которые легко обыгрывают и делают точные результативные передачи.

Хоть команда при новом тренере Арда Туране провела только три матча, рисунок игры привлекательный, «горняки» играют в атакующий футбол, независимо от того, какой счет на табло.

Бешикташ

«Черные орлы» начали борьбу в Лиге Европы с этой стадии, и теперь команда в шаге от того, чтоб покинуть турнир. В первом матче против Шахтера, подопечные Сульшера явно не были готовы к скорости и технике игрокам группы атаки. Бешикташ пытался оказывать давление, забил два мяча, но в первом случае был неоткуда пенальти, а во втором немного повезло, что защитники соперника не успели среагировать на отскок.

Отыграть два мяча в выездном матче будет сложно, хоть встреча и пройдет на нейтральном поле. Турки настраиваются на камбэк, они знают, что способны придумать рецепт успеха. Главная проблема, которая бросалась в глаза, дыры в защите, много свободных зон, также команда, когда с трудом переходила от обороны в атаку.

Личные встречи

Соперники ранее играли между собой только в товарищеских матчах, а первая официальная игра состоялась неделю назад в Стамбуле. Болельщики обеспечили Бешикташу дома серьезную поддержу, но команда огорчила фанатов игрой и результатом. Шахтер был лучше, быстрее, играли изобретательно в итоге, заслуженная победа украинского гранда 4:2.

Прогноз

Хоть Шахтер и одержал уверенную выездную победу, интрига в этой паре остается, все-таки Бешикташ сильный и амбициозный клуб. На бумаге украинский гранд фаворит, что выглядит логично, учитывая тот факт, как развивался первый матч.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 1,94, ничья – 3,95, победа Бешикташа – 3,44. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, здесь есть все шансы увидеть результативный футбол, поэтому ставлю на тотал больше 3 голов за 1,71.

Прогноз Sport.ua
Шахтер Донецк
31 июля 2025 -
21:00
Бешикташ
Тотал больше 3 1.71 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Партизан – Александрия. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Санта-Колома – Полесье. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций
Чемпионат Украины возвращается. Назначены судьи на матчи 1-го УПЛ
Шахтер Донецк Бешикташ Шахтер - Бешикташ Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Футбол | 29 июля 2025, 22:25 4
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ
Забарный отправляет на болота. Сафонов имеет неожиданную просьбу к ПСЖ

Российский вратарь хочет вернуться в страну-агрессорку

Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Футбол | 29 июля 2025, 07:33 2
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»
Арда ТУРАН: «Я был поражен, когда пришел в Шахтер»

Турок высоко оценил потенциал своей команды

Фенербахче – Лацио. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 30.07.2025, 04:42
Фенербахче – Лацио. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Фенербахче – Лацио. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Динамо предоставило Борнмуту ответ после дерзкого обращения по Забарному
Футбол | 30.07.2025, 00:21
Динамо предоставило Борнмуту ответ после дерзкого обращения по Забарному
Динамо предоставило Борнмуту ответ после дерзкого обращения по Забарному
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
Бокс | 29.07.2025, 07:59
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
АНБЕР: «Боксерская организация лишит Усика титула, он должен уйти»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
Динамо приняло решение прекратить работу над трансферами. Известна причина
28.07.2025, 09:33 200
Футбол
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
Флорентино ПЕРЕС: «Реал не будет продлевать контракт с таким игроком»
29.07.2025, 09:14 2
Футбол
Сборная Украины прекратила борьбу на ЧМ в Тбилиси в командной рапире
Сборная Украины прекратила борьбу на ЧМ в Тбилиси в командной рапире
28.07.2025, 12:57
Другие виды
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
То, что сделал Тайсон Фьюри, когда увидел флаг Украины, взорвало интернет
28.07.2025, 07:48 3
Бокс
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
Рой Джонс назвал боксера, который победил бы Усика
29.07.2025, 00:44 4
Бокс
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Конец трансферной саги. Зинченко выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
29.07.2025, 09:40 7
Футбол
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
Лучший игрок сборной Украины может перейти в Челси
28.07.2025, 05:02 3
Футбол
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
Джо РОГАН: «Просто вдумайтесь, что сделал Усик. Это безумие»
28.07.2025, 09:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем