Шахтер – Бешикташ. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы 2025/26

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31 июля, свою ответную встречу в квалификации Лиги Европы проведут Шахтер Донецк и Бешикташ. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» привыкли играть в Лиге чемпионов, но в этом сезоне приходится довольствоваться Лигой Европы, причем еще надо добраться до основной сетки турнира. Начало квалификации было легкой разминкой, разгромили Ильвес на своем поле 6:0, а потом, расписали нулевую ничью в гостях.

Матч в Турции показал, что это не финский клуб был слабым, а Шахтер мощно играет, основную угрозу создают бразильцы впереди, которые легко обыгрывают и делают точные результативные передачи.

Хоть команда при новом тренере Арда Туране провела только три матча, рисунок игры привлекательный, «горняки» играют в атакующий футбол, независимо от того, какой счет на табло.

Бешикташ

«Черные орлы» начали борьбу в Лиге Европы с этой стадии, и теперь команда в шаге от того, чтоб покинуть турнир. В первом матче против Шахтера, подопечные Сульшера явно не были готовы к скорости и технике игрокам группы атаки. Бешикташ пытался оказывать давление, забил два мяча, но в первом случае был неоткуда пенальти, а во втором немного повезло, что защитники соперника не успели среагировать на отскок.

Отыграть два мяча в выездном матче будет сложно, хоть встреча и пройдет на нейтральном поле. Турки настраиваются на камбэк, они знают, что способны придумать рецепт успеха. Главная проблема, которая бросалась в глаза, дыры в защите, много свободных зон, также команда, когда с трудом переходила от обороны в атаку.

Личные встречи

Соперники ранее играли между собой только в товарищеских матчах, а первая официальная игра состоялась неделю назад в Стамбуле. Болельщики обеспечили Бешикташу дома серьезную поддержу, но команда огорчила фанатов игрой и результатом. Шахтер был лучше, быстрее, играли изобретательно в итоге, заслуженная победа украинского гранда 4:2.

Прогноз

Хоть Шахтер и одержал уверенную выездную победу, интрига в этой паре остается, все-таки Бешикташ сильный и амбициозный клуб. На бумаге украинский гранд фаворит, что выглядит логично, учитывая тот факт, как развивался первый матч.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 1,94, ничья – 3,95, победа Бешикташа – 3,44. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, здесь есть все шансы увидеть результативный футбол, поэтому ставлю на тотал больше 3 голов за 1,71.