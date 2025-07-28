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28 июля 2025, 07:45 | Обновлено 28 июля 2025, 07:48
351
0

Англия выиграла женский ЧЕ, Сидоров покинул Украину, медали в фехтовании

Главные новости за 27 июля на Sport.ua

28 июля 2025, 07:45 | Обновлено 28 июля 2025, 07:48
351
0
Англия выиграла женский ЧЕ, Сидоров покинул Украину, медали в фехтовании
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 27 июля.

1. Драматичная серия пенальти. Испания и Англия определили победителя Евро
Финал женского чемпионата Европы в футбольной лотерее выиграла Англия

2. Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Металлист 1925 выступил с заявлением о ситуации вокруг Алексея Сидорова

3. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком нидерландского ПСВ
17-летний Антон Мартынюк присоединился к академии клуба из Эйндховена

4A. Шпажист Никита Кошман взял бронзу на чемпионате мира по фехтованию
Украинец в полуфинале проиграл сопернику из Венгрии

4B. ЧМ по фехтованию. Саблистка Алина Комащук получила бронзовую медаль
Украинская спортсменка проиграла полуфинальный поединок

5A. Таисия Онофрийчук собрала 4 медали на этапе Кубка мирового вызова
Заключительный этап КМ по художественной гимнастике прошел в Румынии

5B. Дзюдоист Антон Савицкий стал победителем турнира Grand Slam в Улан-Баторе
Украинский спортсмен в финале победил соперника из Венгрии

6. Дождь и борьба напарников. Состоялась гонка Гран-при Бельгии
Пиастри был быстрее Норриса

7. Юные украинки отыграли 2 матчбола и стали чемпионками Европы U14 по теннису
София Белинская и Виолетта Скрип принесли Украине первое золото на ЧЕ в истории

8. Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Владимир может сразиться с временным чемпионом мира Кабайелом

9. Медальный зачет Универсиады. Итоги: Украина с 12 медалями вошла в топ-15
Сине-желтая команда взяла 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград

10. 7 знаменитостей из США, являющихся владельцами акций британских клубов
Похоже, инвестировать в футбол становится престижно среди селебрити

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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