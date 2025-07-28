Англия выиграла женский ЧЕ, Сидоров покинул Украину, медали в фехтовании
Главные новости за 27 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 27 июля.
1. Драматичная серия пенальти. Испания и Англия определили победителя Евро
Финал женского чемпионата Европы в футбольной лотерее выиграла Англия
2. Форвард клуба УПЛ самовольно покинул территорию Украины. Его уже ищут
Металлист 1925 выступил с заявлением о ситуации вокруг Алексея Сидорова
3. ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Динамо стал игроком нидерландского ПСВ
17-летний Антон Мартынюк присоединился к академии клуба из Эйндховена
4A. Шпажист Никита Кошман взял бронзу на чемпионате мира по фехтованию
Украинец в полуфинале проиграл сопернику из Венгрии
4B. ЧМ по фехтованию. Саблистка Алина Комащук получила бронзовую медаль
Украинская спортсменка проиграла полуфинальный поединок
5A. Таисия Онофрийчук собрала 4 медали на этапе Кубка мирового вызова
Заключительный этап КМ по художественной гимнастике прошел в Румынии
5B. Дзюдоист Антон Савицкий стал победителем турнира Grand Slam в Улан-Баторе
Украинский спортсмен в финале победил соперника из Венгрии
6. Дождь и борьба напарников. Состоялась гонка Гран-при Бельгии
Пиастри был быстрее Норриса
7. Юные украинки отыграли 2 матчбола и стали чемпионками Европы U14 по теннису
София Белинская и Виолетта Скрип принесли Украине первое золото на ЧЕ в истории
8. Для Кличко нашли соперника. Их бой продаст весь стадион
Владимир может сразиться с временным чемпионом мира Кабайелом
9. Медальный зачет Универсиады. Итоги: Украина с 12 медалями вошла в топ-15
Сине-желтая команда взяла 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых наград
10. 7 знаменитостей из США, являющихся владельцами акций британских клубов
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