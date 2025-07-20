Усик уничтожил Дюбуа, неудача Магучих, Фельфнер – чемпион Европы

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 19 июля.

1. Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде и снова стал абсолютным чемпионом мира

Супербой состоялся в Лондоне на Уэмбли

2. Магучих осталась вне топ-тройки на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Соревнования по легкой атлетике прошли в дождливых условиях

3А. Онофрийчук взяла бронзу в многоборье на этапе Кубка мира в Милане

Полина Карика показала 13-й результат в многоборье

3В. Золотые грации. Первый триумф Украины на Всемирной летней Универсиаде 2025

Украинские гимнастки заняли первое место в финале с 3 мячами и 2 обручами

3С. Украинские гимнастки оформили серебряный дубль на Всемирной Универсиаде

Сине-желтая команда заняла второе место в упражнениях с 5 лентами

4. Ястремская уступила сенсационной француженке в полуфинальном матче Гамбурга

Даяна потерпела поражение в двух сетах от Лоис Буассон на соревнованиях WTA 250 в Германии

5. Защитил титул. Артур Фельфнер стал чемпионом Европы U-23 в метании копья

Украинский спортсмен показал личный рекорд сезона: 81.14 метра

6А. Кривбасс на сборах разгромно уступил Динамо Загреб

Матч закончился со счетом 1:5

6В. Разошлись миром. Металлист 1925 провел спарринг с Бохумом

Командам не удалось реализовать свои моменты

7. Барса завершила трансфер топового вингера. Фабрицио Романо подтвердил

Маркус Рэшфорд станет игроком каталонского гранда

8. Сборная Германии прервала фантастическую серию сборной Франции

Немки сумели не проиграть в меньшинстве, а в серии пенальти одержали побед

9. 0:19 в начале. Сборная Украины по баскетболу вылетела из Дивизиона А ЧЕ

Подопечные Валерия Плеханова не смогли выиграть ни одного матча

10А. Тяжелый бой. Лапин вырвал победу над британцем в андеркарде Усик – Дюбуа

Поединок прошел всю дистанцию и завершился победой представителя Украины

10В. Сенсация в Лондоне. Сиренко разгромно проиграл британцу судейским решением

Бой супертяжей состоялся в андеркарде шоу Усика и Дюбуа