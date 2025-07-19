Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шпоры охотятся за Забарным, взвешивание Усика, неудача волейболистов
Другие новости
19 июля 2025, 09:35 | Обновлено 19 июля 2025, 09:40
330
0

Шпоры охотятся за Забарным, взвешивание Усика, неудача волейболистов

Главные новости за 18 июля на Sport.ua

19 июля 2025, 09:35 | Обновлено 19 июля 2025, 09:40
330
0
Шпоры охотятся за Забарным, взвешивание Усика, неудача волейболистов
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 июля.

1. Назван клуб, который готов заплатить 70 млн за Забарного. Не Ньюкасл и ПСЖ
Илья может перейти из «Борнмута» в «Тоттенхэм»

2. Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
Горняки почти все время провели на чужой половине, но сравнять счет не сумели

3. ОФИЦИАЛЬНО. Ибраим Кане покинул Ворсклу и продолжит карьеру в УПЛ
О трансфере полузащитника объявил «Колос» из Ковалевки

4. Насколько все серьезно? Стал известен характер травмы Малиновского
Украинский хавбек получил повреждение на тренировке Дженоа

5. Сенсационное поражение. Украина неожиданно уступила аутсайдерам Лиги наций
Сборная Украины по волейболу провела матч против Сербии

6. Украинские грации стали вице-чемпионками Универсиады-2025
В художественной гимнастике сборная Украины заняла второе место

7. Ястремская добыла непростую победу и вышла в 1/2 финала турнира в Гамбурге
Даяна в трех сетах одолела Далму Галфи в третьем раунде соревнований WTA 250

8A. ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Стали известны результаты
Бой за абсолют состоится 19 июля в Лондоне

8B. Сиренко наконец выходит на сильную оппозицию. С Дакресом может быть сложно
Однако украинец должен справиться

9A. Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше
Рассматриваем три возможности для Александра

9B. Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Рассматриваем три варианта

10. Таблица коэффициентов УЕФА. Досадная потеря очков для рейтинга в Тампере
Донецкий Шахтер в ответном матче не сумел переиграть финский Ильвес

По теме:
Шахтер не забил Ильвесу, Полесье и Александрия узнали соперников в ЛК
Золото Магучих, прерванный матч Динамо, победа сборной в волейболе
Драма в ЛЧ на Мальте, нулевой спарринг Динамо, Ворскла назначила коуча
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Бокс | 18 июля 2025, 10:10 3
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»

Экс-чемпион мира – о реванше

Два см до бронзы. Три украинца заняли 4-е места на молодежном ЧЕ-2025
Другие виды | 18 июля 2025, 23:57 1
Два см до бронзы. Три украинца заняли 4-е места на молодежном ЧЕ-2025
Два см до бронзы. Три украинца заняли 4-е места на молодежном ЧЕ-2025

Михаил Брудин, Даниил Дубина и Алена Часс остановилась в шаге от медали

ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Бокс | 18.07.2025, 17:59
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я не хочу больше это слышать, не говорите такое об Усике»
Бокс | 18.07.2025, 10:00
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я не хочу больше это слышать, не говорите такое об Усике»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я не хочу больше это слышать, не говорите такое об Усике»
Решение Мичела. Жирона определилась с будущим украинского футболиста
Футбол | 19.07.2025, 07:15
Решение Мичела. Жирона определилась с будущим украинского футболиста
Решение Мичела. Жирона определилась с будущим украинского футболиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
18.07.2025, 12:22 70
Футбол
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
Источник: Лунин провел переговоры с новым клубом и дал согласие на трансфер
17.07.2025, 16:55 15
Футбол
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
Реал готовит 250 миллионов евро на 3 трансфера. 2 чемпиона мира
17.07.2025, 23:35 2
Футбол
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Промоутер Джошуа нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
17.07.2025, 09:10 3
Бокс
Клуб УПЛ подписал легионера, от которого отказалось Динамо
Клуб УПЛ подписал легионера, от которого отказалось Динамо
17.07.2025, 15:24 7
Футбол
Определены варианты. Кто может стать соперником Шахтера в Q3 Лиги Европы
Определены варианты. Кто может стать соперником Шахтера в Q3 Лиги Европы
18.07.2025, 07:23 9
Футбол
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
Где смотреть онлайн супербой за абсолют Александр Усик – Даниель Дюбуа
19.07.2025, 06:23
Бокс
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
18.07.2025, 18:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем