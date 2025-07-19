Шпоры охотятся за Забарным, взвешивание Усика, неудача волейболистов

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 июля.

1. Назван клуб, который готов заплатить 70 млн за Забарного. Не Ньюкасл и ПСЖ

Илья может перейти из «Борнмута» в «Тоттенхэм»

2. Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче

Горняки почти все время провели на чужой половине, но сравнять счет не сумели

3. ОФИЦИАЛЬНО. Ибраим Кане покинул Ворсклу и продолжит карьеру в УПЛ

О трансфере полузащитника объявил «Колос» из Ковалевки

4. Насколько все серьезно? Стал известен характер травмы Малиновского

Украинский хавбек получил повреждение на тренировке Дженоа

5. Сенсационное поражение. Украина неожиданно уступила аутсайдерам Лиги наций

Сборная Украины по волейболу провела матч против Сербии

6. Украинские грации стали вице-чемпионками Универсиады-2025

В художественной гимнастике сборная Украины заняла второе место

7. Ястремская добыла непростую победу и вышла в 1/2 финала турнира в Гамбурге

Даяна в трех сетах одолела Далму Галфи в третьем раунде соревнований WTA 250

8A. ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Стали известны результаты

Бой за абсолют состоится 19 июля в Лондоне

8B. Сиренко наконец выходит на сильную оппозицию. С Дакресом может быть сложно

Однако украинец должен справиться

9A. Что будет, если Усик победит Дюбуа в реванше

Рассматриваем три возможности для Александра

9B. Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше

Рассматриваем три варианта

10. Таблица коэффициентов УЕФА. Досадная потеря очков для рейтинга в Тампере

Донецкий Шахтер в ответном матче не сумел переиграть финский Ильвес