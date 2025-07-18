Насколько все серьезно? Стал известен характер травмы Малиновского
Украинский хавбек получил повреждение на тренировке Дженоа
Стал известен характер травмы украинского полузащитника Руслана Малиновского, которую он получил на тренировке «Дженоа».
По информации Tuttomercatoweb, 32-летний хавбек не имеет никаких проблем со здоровьем. Отмечается, что украинцу повезло – он получил легкий ушиб.
В сезоне 2024/25 Малиновский сыграл девять матчей в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Кроме того, провел один матч в Кубке, где записал на свой счет забитый мяч. Большую часть сезона он пропустил из-за тяжелой травмы – вывиха сустава и перелома малоберцовой кости.
Ранее Малиновский был вынужден досрочно завершить тренировку «Дженоа» из-за повреждения.
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