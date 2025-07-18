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Италия
18 июля 2025, 23:43 | Обновлено 18 июля 2025, 23:48
660
0

Насколько все серьезно? Стал известен характер травмы Малиновского

Украинский хавбек получил повреждение на тренировке Дженоа

18 июля 2025, 23:43 | Обновлено 18 июля 2025, 23:48
660
0
Насколько все серьезно? Стал известен характер травмы Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Стал известен характер травмы украинского полузащитника Руслана Малиновского, которую он получил на тренировке «Дженоа».

По информации Tuttomercatoweb, 32-летний хавбек не имеет никаких проблем со здоровьем. Отмечается, что украинцу повезло – он получил легкий ушиб.

В сезоне 2024/25 Малиновский сыграл девять матчей в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Кроме того, провел один матч в Кубке, где записал на свой счет забитый мяч. Большую часть сезона он пропустил из-за тяжелой травмы – вывиха сустава и перелома малоберцовой кости.

Ранее Малиновский был вынужден досрочно завершить тренировку «Дженоа» из-за повреждения.

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Серия A Дженоа травма чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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