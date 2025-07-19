Таблица коэффициентов УЕФА. Досадная потеря очков для рейтинга в Тампере

Набирает обороты сезон трех еврокубковых турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Изучаем, как выглядит таблица коэффициентов УЕФА после матчей Q1 нового евросезона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер не сумел обыграть финский Ильвес (0:0) в ответном матче (после разгромной победы 6:0) в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Далее горняки встретятся с Бешикташем.

Эта ничья принесла 0.125 балла для Украины в таблицу коэффициентов (в случае победы было бы 0.250). В целом за сезон Украина имеет 0.375. В пятилетнем рейтинге Украина занимает 28-е место (17.975).

У Сербии, несмотря на вылет из ЛЕ, Партизан принес своей стране очки. В следующем раунде сербы сыграют с представителем Украины – Александрией, это будет прямое противостояние в борьбе за места в таблице коэффициентов.

Румыния, которая имела две команды на неделе, потеряла очки. ФКСБ неожиданно уступил в ЛЧ представителю Андорры, а вот ЧФР Клуж одержал победу над Пакшем в ЛЕ, что принесло 0.250 балла. Венгрия очков не набрала и имеет преимущество 1.900 балла (как и Словакия) над Украиной.

Словакия взяла одно очко благодаря ничьей Спартака Трнава, но этот клуб перешел из Лиги Европы в Лигу конференций. Словения имела сразу три клуба в первом раунде и заработала 1.5 очка – в коэффициентах это прибавка 0.375.

На следующей неделе в борьбу вступят все четыре украинских клуба во 2-м раунде квалификации еврокубковых турниров.

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

​Клубный рейтинг УЕФА