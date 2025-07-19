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Лига чемпионов
19 июля 2025, 09:05 | Обновлено 19 июля 2025, 09:15
2135
7

Таблица коэффициентов УЕФА. Досадная потеря очков для рейтинга в Тампере

Донецкий Шахтер в ответном матче не сумел переиграть финский Ильвес

19 июля 2025, 09:05 | Обновлено 19 июля 2025, 09:15
2135
7
Таблица коэффициентов УЕФА. Досадная потеря очков для рейтинга в Тампере
ФК Шахтер

Набирает обороты сезон трех еврокубковых турниров: Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.

Изучаем, как выглядит таблица коэффициентов УЕФА после матчей Q1 нового евросезона.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер не сумел обыграть финский Ильвес (0:0) в ответном матче (после разгромной победы 6:0) в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Далее горняки встретятся с Бешикташем.

Эта ничья принесла 0.125 балла для Украины в таблицу коэффициентов (в случае победы было бы 0.250). В целом за сезон Украина имеет 0.375. В пятилетнем рейтинге Украина занимает 28-е место (17.975).

У Сербии, несмотря на вылет из ЛЕ, Партизан принес своей стране очки. В следующем раунде сербы сыграют с представителем Украины – Александрией, это будет прямое противостояние в борьбе за места в таблице коэффициентов.

Румыния, которая имела две команды на неделе, потеряла очки. ФКСБ неожиданно уступил в ЛЧ представителю Андорры, а вот ЧФР Клуж одержал победу над Пакшем в ЛЕ, что принесло 0.250 балла. Венгрия очков не набрала и имеет преимущество 1.900 балла (как и Словакия) над Украиной.

Словакия взяла одно очко благодаря ничьей Спартака Трнава, но этот клуб перешел из Лиги Европы в Лигу конференций. Словения имела сразу три клуба в первом раунде и заработала 1.5 очка – в коэффициентах это прибавка 0.375.

На следующей неделе в борьбу вступят все четыре украинских клуба во 2-м раунде квалификации еврокубковых турниров.

Таблица коэффициентов УЕФА 2026

(влияет на распределение путевок в сезоне 2027/28)

​Клубный рейтинг УЕФА

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таблица коэффициентов УЕФА Динамо Киев Лига Европы Шахтер Донецк Александрия Полесье Житомир выбор редакции Ильвес Тампере Лига чемпионов Лига конференций статистические расклады Ильвес - Шахтер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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zzg77
Турку начхати на наш рейтинг!
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+4
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Main
Будем стараться не упасть на дно 
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0
Умник
Нашим командам нужно в голову вбить что сейчас 2025 год. Не важно Мальта или Финляндия, настраиваться нужно как будто это Псж Реал и остальные.
Играть с дисциплиной и отдачей. 
Тогда будет результат.
Еще раз я как болельщик Динамо, отмазки типо ой дорога ой та далеко та переезды не прощу. Потому что вам уже итак 3 тура упл поставили ближе к границе.
Что до Шахтера. То играть мини футбол это дико. Ну отходять уже от такого. Им повезло что это были фины. Попадись условный Карабах или не знаю Олимпия. Их бы наказали за пижонство.
Александрии и Полесью нужно быть сконцентрированами и полностью отдать инициативу неважно какому сопернику, точнее мяч.
Тогда шансов больше контр игра должна принести результат.
Я жду от наших команд вывода прежде всего переосмысления в голове. Тут уже и нужно смотреть справятся ли тренера
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0
c_a_p2
Краще шість по 1-0 ніж один по 6-0 
А рейтинг то таке... 
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-2
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