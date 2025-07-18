ФОТО. Как не размочили ворота? Галерея матча между Ильвесом и Шахтером

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА «Шахтер» сыграл с «Ильвесом» в Тампере (0:0).

Главный тренер «горняков» Арда Туран сделал несколько изменений в стартовом составе по сравнению с первым матчем: Резник вновь занял ворота, в центре обороны играли Бондар (капитан команды) и Грам, на флангах защиты – Винисиус Тобиас и Азаров, в центре поля действовали Бондаренко, Педриньо и Очеретько, на позициях вингеров – Эгиналду и Невертон, а центральным форвардом был Траоре.

«Оранжево-черные», как и в первом матче, полностью доминировали на поле и уже в первые минуты имели несколько шансов открыть счет. Педриньо и Эгиналду разыграли на левом фланге комбинацию, завершившуюся прострелом в центр штрафной площадки, однако удар по Бондаренко не получился. Вскоре еще один острый пас Эгиналду от лицевой линии мог превратиться в гол Педриньо – рядом со штангой. Запомнился агрессивный высокий прессинг донецкой команды: сразу после потери мяча вся команда активно включалась в отбор возле чужой штрафной и быстро возвращала владение себе.

В середине тайма соперники обменялись одинаково неточными ударами издали – Педриньо и Степина, а затем подопечные Арды Турана создали два лучших момента до перерыва. Сначала Педриньо вывел на ворота по левому флангу штрафной Эгиналду, но его обводящий удар отразил вратарь хозяев, а потом Траоре нашел на правом краю штрафной Невертона, однако попытка бразильца пришлась в ближнюю штангу.

Вторая половина встречи также началась с шанса для украинской команды: Эгиналду в быстрой атаке вывел Траоре один на один, но буркинийский форвард пробил мимо ворот. Открыть счет мог и сам Эгиналду, когда головой завершал удобный навес Винисиуса Тобиаса – не попал в створ. На 55-й минуте тренерский штаб донецкой команды сделал первые замены, выпустив на поле Гочолеишвили и Шведа. Почти лучшую возможность «оранжево-черные» имели в середине тайма: Бондаренко в штрафной разобрался с соперниками и покатил партнеру, Невертон бил, казалось, в пустые ворота, но на пути мяча оказался защитник «Ильвеса», принявший удар на себя и спасший хозяев.

Сразу после этого состоялась еще одна двойная замена – в игру вышли Судаков и Кауан Элиас. Нападающий за отведенное ему время организовал несколько отличных моментов для партнеров. Сначала с его передачи в штрафной бил Педриньо – мяч с-под перекладины парировал Виртанен. Далее Очеретько сыгрался с Кауаном Элиасом, но пробил выше ворот. Наконец Судаков получил пас от бразильца, но не смог перекинуть вратаря. Последний шанс забить победный мяч имел Невертон – с левого края попал в перекладину.

«Шахтер» на выезде сыграл вничью с «Ильвесом» (0:0), но по сумме двух матчей (6:0) выходит во второй квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА.

Ровно через неделю, 24 июля, команда Арды Турана в Стамбуле встретится с турецким «Бешикташем». Матч пройдет на арене «Водафон Парк» и начнется в 21:00.

Лига Европы. Квалификация Q1. Ответный матч

Тампере, стадион Таммелан, 7314 зрителей

Ильвес (Тампере) – Шахтер (Донецк) – 0:0

Шахтер: Резник, Винисиус Тобиас (Гочолеишвили, 55), Бондар (к), Азаров, Бондаренко (Судаков, 67), Педриньо (Назарина, 81), Очеретько, Эгиналду (Швед, 55), Невертон, Траоре (Кауан Элиас, 67)

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