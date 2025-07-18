Англия18 июля 2025, 22:45 |
1673
1
Назван клуб, который готов заплатить 70 млн за Забарного. Не Ньюкасл и ПСЖ
Илья может перейти из «Борнмута» в «Тоттенхэм»
18 июля 2025, 22:45 |
1673
1
Лондонский «Тоттенгем» активно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает французский журналист Лука Бендони.
По информации источника, «шпоры» готовы заплатить за 22-летнего футболиста ту сумму, которую хотят получить «вишни» – 70 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.
Ранее стало известно, почему «Борнмут» не хочет отпускать Илью Забарного.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 18 июля 2025, 10:26 2
Рассматриваем три возможности для Александра
Бокс | 18 июля 2025, 14:57 1
Рассматриваем три варианта
Футбол | 18.07.2025, 21:35
Футбол | 18.07.2025, 01:15
Волейбол | 18.07.2025, 19:10
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Виглядає малоймовірним. Але все може бути
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.07.2025, 19:42 102
16.07.2025, 21:30 9
17.07.2025, 15:24 7
16.07.2025, 16:53 9
17.07.2025, 07:45 3
16.07.2025, 19:46 18
17.07.2025, 16:55 15
16.07.2025, 19:44