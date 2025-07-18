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  4. Назван клуб, который готов заплатить 70 млн за Забарного. Не Ньюкасл и ПСЖ
Англия
18 июля 2025, 22:45 |
1673
1

Назван клуб, который готов заплатить 70 млн за Забарного. Не Ньюкасл и ПСЖ

Илья может перейти из «Борнмута» в «Тоттенхэм»

18 июля 2025, 22:45 |
1673
1
Назван клуб, который готов заплатить 70 млн за Забарного. Не Ньюкасл и ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Лондонский «Тоттенгем» активно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает французский журналист Лука Бендони.

По информации источника, «шпоры» готовы заплатить за 22-летнего футболиста ту сумму, которую хотят получить «вишни» – 70 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее стало известно, почему «Борнмут» не хочет отпускать Илью Забарного.

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Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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ivankondrat96
Виглядає малоймовірним. Але все може бути
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