Назван клуб, который готов заплатить 70 млн за Забарного. Не Ньюкасл и ПСЖ

Лондонский «Тоттенгем» активно интересуется украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает французский журналист Лука Бендони.

По информации источника, «шпоры» готовы заплатить за 22-летнего футболиста ту сумму, которую хотят получить «вишни» – 70 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее стало известно, почему «Борнмут» не хочет отпускать Илью Забарного.