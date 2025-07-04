Антирекорд GS. Список пролетевших: за 4 дня с Уимблдона вылетело 36 сеяных

3 июля состоялись матчи второго раунда в нижней части женской сетки и в верхней части мужской сетки одиночных разрядов Уимблдонского турнира 2025.

По итогам игрового дня травяной мейджор покинули четыре сеяных теннисиста и одна сеяная теннисистка.

Мужчины:

Женщины:

София Кенин [28] – проиграла Джессике Бузас Манейро (1:6, 6:7)

Всего же с Уимблдона за четыре дня (перед третьим раундом) вылетели 19 сеяных теннисистов и 17 сеяных теннисисток (в сумме – 36). В 1/32 финала вышли 28 игроков на оба разряда с номером посева.

Это наименьшее количество сеяных игроков с 2001 года на турнирах Grand Slam в третьем круге. Именно 24 года назад на мейджорах ввели систему формат из посева на 32 человека в каждом из одиночных разрядов.

Список сеяных в мужском разряде, которые покинули Уимблдон-2025:

Александр Зверев [3]

Александр Зверев [3] Джек Дрейпер [4]

Джек Дрейпер [4] Лоренцо Музетти [7]

Лоренцо Музетти [7] Хольгер Руне [8]

Хольгер Руне [8] Даниил Медведев [9]

Фрэнсис Тиафо [12]

Фрэнсис Тиафо [12] Томми Пол [13]

Томми Пол [13] Франсиско Черундоло [16]

Франсиско Черундоло [16] Уго Умбер [18]

Уго Умбер [18] Алексей Попырин [20]

Алексей Попырин [20] Томаш Махач [21]

Томаш Махач [21] Иржи Легечка [23]

Иржи Легечка [23] Стефанос Циципас [24]

Стефанос Циципас [24] Феликс Оже-Альяссим [25]

Феликс Оже-Альяссим [25] Денис Шаповалов [27]

Денис Шаповалов [27] Александр Бублик [28]

Александр Бублик [28] Алекс Микельсен [30]

Алекс Микельсен [30] Таллон Грикспор [31]

Таллон Грикспор [31] Маттео Берреттини [32]

Список сеяных в женском разряде, которые покинули Уимблдон-2025: