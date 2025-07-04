Антирекорд GS. Список пролетевших: за 4 дня с Уимблдона вылетело 36 сеяных
В Лондоне в 3-й круг вышло наименьшее количество игроков с номером посева с 2001 года
3 июля состоялись матчи второго раунда в нижней части женской сетки и в верхней части мужской сетки одиночных разрядов Уимблдонского турнира 2025.
По итогам игрового дня травяной мейджор покинули четыре сеяных теннисиста и одна сеяная теннисистка.
Мужчины:
- Феликс Оже-Альяссим [25] – проиграл Яну-Леннарду Штруффу (6:3, 6:7, 3:6, 4:6)
- Томаш Махач [21] – проиграл Аугусту Хольмгрену (6:7, 7:6, 7:6, 5:7, 6:7)
- Томми Пол [13] – проиграл Себастьяну Офнеру (6:1, 5:7, 4:6, 5:7)
- Джек Дрейпер [4] – проиграл Марину Чиличу (4:6, 3:6, 6:1, 4:6)
Женщины:
- София Кенин [28] – проиграла Джессике Бузас Манейро (1:6, 6:7)
Всего же с Уимблдона за четыре дня (перед третьим раундом) вылетели 19 сеяных теннисистов и 17 сеяных теннисисток (в сумме – 36). В 1/32 финала вышли 28 игроков на оба разряда с номером посева.
Это наименьшее количество сеяных игроков с 2001 года на турнирах Grand Slam в третьем круге. Именно 24 года назад на мейджорах ввели систему формат из посева на 32 человека в каждом из одиночных разрядов.
Список сеяных в мужском разряде, которые покинули Уимблдон-2025:
- Александр Зверев [3]
- Джек Дрейпер [4]
- Лоренцо Музетти [7]
- Хольгер Руне [8]
- Даниил Медведев [9]
- Фрэнсис Тиафо [12]
- Томми Пол [13]
- Франсиско Черундоло [16]
- Уго Умбер [18]
- Алексей Попырин [20]
- Томаш Махач [21]
- Иржи Легечка [23]
- Стефанос Циципас [24]
- Феликс Оже-Альяссим [25]
- Денис Шаповалов [27]
- Александр Бублик [28]
- Алекс Микельсен [30]
- Таллон Грикспор [31]
- Маттео Берреттини [32]
Список сеяных в женском разряде, которые покинули Уимблдон-2025:
- Коко Гауфф [2]
- Джессика Пегула [3]
- Жасмин Паолини [4]
- Чжэн Циньвень [5]
- Паула Бадоса [9]
- Диана Шнайдер [12]
- Каролина Мухова [15]
- Алена Остапенко [20]
- Беатрис Хаддад Майя [21]
- Донна Векич [22]
- Магдалена Френх [25]
- Марта Костюк [26]
- Магда Линетт [27]
- София Кенин [28]
- Лейла Фернандес [29]
- Эшлин Крюгер [31]
- Маккартни Кесслер [32]
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