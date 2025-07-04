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Уимблдон
04 июля 2025, 10:50 |
525
0

Антирекорд GS. Список пролетевших: за 4 дня с Уимблдона вылетело 36 сеяных

В Лондоне в 3-й круг вышло наименьшее количество игроков с номером посева с 2001 года

04 июля 2025, 10:50 |
525
0
Антирекорд GS. Список пролетевших: за 4 дня с Уимблдона вылетело 36 сеяных
Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля состоялись матчи второго раунда в нижней части женской сетки и в верхней части мужской сетки одиночных разрядов Уимблдонского турнира 2025.

По итогам игрового дня травяной мейджор покинули четыре сеяных теннисиста и одна сеяная теннисистка.

Мужчины:

Женщины:

Всего же с Уимблдона за четыре дня (перед третьим раундом) вылетели 19 сеяных теннисистов и 17 сеяных теннисисток (в сумме – 36). В 1/32 финала вышли 28 игроков на оба разряда с номером посева.

Это наименьшее количество сеяных игроков с 2001 года на турнирах Grand Slam в третьем круге. Именно 24 года назад на мейджорах ввели систему формат из посева на 32 человека в каждом из одиночных разрядов.

Список сеяных в мужском разряде, которые покинули Уимблдон-2025:

  • Александр Зверев [3]
  • Джек Дрейпер [4]
  • Лоренцо Музетти [7]
  • Хольгер Руне [8]
  • Даниил Медведев [9]
  • Фрэнсис Тиафо [12]
  • Томми Пол [13]
  • Франсиско Черундоло [16]
  • Уго Умбер [18]
  • Алексей Попырин [20]
  • Томаш Махач [21]
  • Иржи Легечка [23]
  • Стефанос Циципас [24]
  • Феликс Оже-Альяссим [25]
  • Денис Шаповалов [27]
  • Александр Бублик [28]
  • Алекс Микельсен [30]
  • Таллон Грикспор [31]
  • Маттео Берреттини [32]

Список сеяных в женском разряде, которые покинули Уимблдон-2025:

  • Коко Гауфф [2]
  • Джессика Пегула [3]
  • Жасмин Паолини [4]
  • Чжэн Циньвень [5]
  • Паула Бадоса [9]
  • Диана Шнайдер [12]
  • Каролина Мухова [15]
  • Алена Остапенко [20]
  • Беатрис Хаддад Майя [21]
  • Донна Векич [22]
  • Магдалена Френх [25]
  • Марта Костюк [26]
  • Магда Линетт [27]
  • София Кенин [28]
  • Лейла Фернандес [29]
  • Эшлин Крюгер [31]
  • Маккартни Кесслер [32]
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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