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  4. Ждем Монфиса. Стали известны 15 из 16 пар третьего раунда Уимблдона-2025
Уимблдон
04 июля 2025, 09:29 |
548
0

Ждем Монфиса. Стали известны 15 из 16 пар третьего раунда Уимблдона-2025

Синнер, Алькарас и Джокович идут дальше, Гаэль 4 июля только доиграет матч второго круга

04 июля 2025, 09:29 |
548
0
Ждем Монфиса. Стали известны 15 из 16 пар третьего раунда Уимблдона-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

2–3 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи второго раунда в мужском одиночном разряде.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер уверенно прошел первых двух соперников (Луку Нарди и Александера Вукича) и далее поборется против Педро Мартинеса.

Действующий чемпион мейджора Карлос Алькарас уже переиграл Фабио Фоньини и Оливера Тарвета. Следующим соперником испанца будет Ян-Леннард Штруфф, который выбил во втором круге 25-го сеяного Феликса Оже-Альяссима.

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Свой путь на Уимблдоне-2025 продолжает и семикратный победитель этого слэма Новак Джокович. На счету Ноле победы над Александром Мюллером и Дэном Эвансом. Его следующим оппонентом будет Миомир Кецманович.

Третий сеяный Александр Зверев и четвертый сеяный Джек Дрейпер уже покинули Уимблдон. Зверев потерпел поражение от Артура Риндеркнеха в первом круге, а Дрейпер уступил Марину Чиличу в 1/32 финала.

Теневой фаворит мейджора Тейлор Фритц провел два пятисетовых поединка. Вначале он обыграл Джованни Мпеши Перрикара, а затем справился с Габриэлем Диалло. Далее американец встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис после победы над 18-й ракеткой Уго Умбером в первом раунде вышел на корт против Мартона Фучовива в противостоянии 1/32 финала. Теннисисты провели четыре сета (2:2), после чего встречу прервали. Матч будет доигран 4 июля.

Далее Монфис может сыграть против 10-го сеяного Бена Шелтона, который пока что также не доиграл свой поединок второго круга против Ринки Хидзикаты. Победители этих двух матчей образуют последнюю, 16-ю пару 1/16 финала.

Уимблдон-2025. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Педро Мартинес
Григор Димитров [19] – Себастьян Офнер

Бен Шелтон [10] / Ринки Хидзиката – Мартон Фучович [Q] / Гаэль Монфис
Брендон Накашима – Лоренцо Сонего

Марин Чилич – Хауме Муньяр
Флавио Коболли [22] – Якуб Меншик [15]

Алекс де Минаур [11] – Аугуст Хольмгрен [Q]
Миомир Кецманович – Новак Джокович [6]

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [5] – Алехандро Давидович Фокина [26]
Лучано Дардери – Джордан Томпсон

Нуну Боржеш – Карен Хачанов [17]
Камил Майхжак – Артур Риндеркнех

Николас Харри – Жоау Фонсека
Маттиа Белуччи – Кэмерон Норри

Андрей Рублев [14] – Адриан Маннарино [Q]
Ян-Леннард Штруфф – Карлос Алькарас [2]

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Уимблдон-2025 Янник Синнер Педро Мартинес (теннисист) Григор Димитров Себастьян Офнер Бен Шелтон Гаэль Монфис Брэндон Накашима Лоренцо Сонего Марин Чилич Хауме Муньяр Флавио Коболли Якуб Меншик Алекс де Минаур Миомир Кецманович Новак Джокович Тейлор Фритц Алехандро Давидович-Фокина Лучано Дардери Джордан Томпсон (теннисист) Нуну Боржеш Карен Хачанов Камил Майхжак Артур Риндеркнех Николас Харри Жоау Фонсека Маттиа Беллуччи Кэмерон Норри Андрей Рублев Адриан Маннарино Ян-Леннард Штруфф Карлос Алькарас (теннисист)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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