Ждем Монфиса. Стали известны 15 из 16 пар третьего раунда Уимблдона-2025
Синнер, Алькарас и Джокович идут дальше, Гаэль 4 июля только доиграет матч второго круга
2–3 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи второго раунда в мужском одиночном разряде.
Лидер мирового рейтинга Янник Синнер уверенно прошел первых двух соперников (Луку Нарди и Александера Вукича) и далее поборется против Педро Мартинеса.
Действующий чемпион мейджора Карлос Алькарас уже переиграл Фабио Фоньини и Оливера Тарвета. Следующим соперником испанца будет Ян-Леннард Штруфф, который выбил во втором круге 25-го сеяного Феликса Оже-Альяссима.
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Свой путь на Уимблдоне-2025 продолжает и семикратный победитель этого слэма Новак Джокович. На счету Ноле победы над Александром Мюллером и Дэном Эвансом. Его следующим оппонентом будет Миомир Кецманович.
Третий сеяный Александр Зверев и четвертый сеяный Джек Дрейпер уже покинули Уимблдон. Зверев потерпел поражение от Артура Риндеркнеха в первом круге, а Дрейпер уступил Марину Чиличу в 1/32 финала.
Теневой фаворит мейджора Тейлор Фритц провел два пятисетовых поединка. Вначале он обыграл Джованни Мпеши Перрикара, а затем справился с Габриэлем Диалло. Далее американец встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной.
Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис после победы над 18-й ракеткой Уго Умбером в первом раунде вышел на корт против Мартона Фучовива в противостоянии 1/32 финала. Теннисисты провели четыре сета (2:2), после чего встречу прервали. Матч будет доигран 4 июля.
Далее Монфис может сыграть против 10-го сеяного Бена Шелтона, который пока что также не доиграл свой поединок второго круга против Ринки Хидзикаты. Победители этих двух матчей образуют последнюю, 16-ю пару 1/16 финала.
Уимблдон-2025. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Янник Синнер [1] – Педро Мартинес
Григор Димитров [19] – Себастьян Офнер
Бен Шелтон [10] / Ринки Хидзиката – Мартон Фучович [Q] / Гаэль Монфис
Брендон Накашима – Лоренцо Сонего
Марин Чилич – Хауме Муньяр
Флавио Коболли [22] – Якуб Меншик [15]
Алекс де Минаур [11] – Аугуст Хольмгрен [Q]
Миомир Кецманович – Новак Джокович [6]
Нижняя часть сетки
Тейлор Фритц [5] – Алехандро Давидович Фокина [26]
Лучано Дардери – Джордан Томпсон
Нуну Боржеш – Карен Хачанов [17]
Камил Майхжак – Артур Риндеркнех
Николас Харри – Жоау Фонсека
Маттиа Белуччи – Кэмерон Норри
Андрей Рублев [14] – Адриан Маннарино [Q]
Ян-Леннард Штруфф – Карлос Алькарас [2]
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