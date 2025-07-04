Ждем Монфиса. Стали известны 15 из 16 пар третьего раунда Уимблдона-2025

2–3 июля на Уимблдонском турнире 2025 состоялись матчи второго раунда в мужском одиночном разряде.

Лидер мирового рейтинга Янник Синнер уверенно прошел первых двух соперников (Луку Нарди и Александера Вукича) и далее поборется против Педро Мартинеса.

Действующий чемпион мейджора Карлос Алькарас уже переиграл Фабио Фоньини и Оливера Тарвета. Следующим соперником испанца будет Ян-Леннард Штруфф, который выбил во втором круге 25-го сеяного Феликса Оже-Альяссима.

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Свой путь на Уимблдоне-2025 продолжает и семикратный победитель этого слэма Новак Джокович. На счету Ноле победы над Александром Мюллером и Дэном Эвансом. Его следующим оппонентом будет Миомир Кецманович.

Третий сеяный Александр Зверев и четвертый сеяный Джек Дрейпер уже покинули Уимблдон. Зверев потерпел поражение от Артура Риндеркнеха в первом круге, а Дрейпер уступил Марину Чиличу в 1/32 финала.

Теневой фаворит мейджора Тейлор Фритц провел два пятисетовых поединка. Вначале он обыграл Джованни Мпеши Перрикара, а затем справился с Габриэлем Диалло. Далее американец встретится с Алехандро Давидовичем Фокиной.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис после победы над 18-й ракеткой Уго Умбером в первом раунде вышел на корт против Мартона Фучовива в противостоянии 1/32 финала. Теннисисты провели четыре сета (2:2), после чего встречу прервали. Матч будет доигран 4 июля.

Далее Монфис может сыграть против 10-го сеяного Бена Шелтона, который пока что также не доиграл свой поединок второго круга против Ринки Хидзикаты. Победители этих двух матчей образуют последнюю, 16-ю пару 1/16 финала.

Уимблдон-2025. Пары 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Педро Мартинес

Григор Димитров [19] – Себастьян Офнер

Бен Шелтон [10] / Ринки Хидзиката – Мартон Фучович [Q] / Гаэль Монфис

Брендон Накашима – Лоренцо Сонего

Марин Чилич – Хауме Муньяр

Флавио Коболли [22] – Якуб Меншик [15]

Алекс де Минаур [11] – Аугуст Хольмгрен [Q]

Миомир Кецманович – Новак Джокович [6]

Нижняя часть сетки

Тейлор Фритц [5] – Алехандро Давидович Фокина [26]

Лучано Дардери – Джордан Томпсон

Нуну Боржеш – Карен Хачанов [17]

Камил Майхжак – Артур Риндеркнех

Николас Харри – Жоау Фонсека

Маттиа Белуччи – Кэмерон Норри

Андрей Рублев [14] – Адриан Маннарино [Q]

Ян-Леннард Штруфф – Карлос Алькарас [2]