Минус очередной сеяный. Томми Пол сошел с дистанции Уимблдона-2025

Американский теннисист Томми Пол, получивший тринадцатый номер посева, завершил выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/32 финала американец в четырех сетах потерпел поражение от представителя Австрии Себастьяна Офнера (АТР 165) за 2 часа и 54 минуты игрового времени.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Себастьян Офнер (Австрия) – Томми Пол (США) [13] – 1:6, 7:5, 6:4, 7:5

Томми Пол в прошлом сезоне провел блестящую серию на травяном покрытии – 10:2, взяв титул на турнире ATP 500 в Лондоне.

29-летний австриец вернулся в третий круг Уимблдона впервые с 2017 года.

Следующим соперником Офнера будет болгарский теннисист Григор Димитров (АТР 21).