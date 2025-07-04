Минус очередной сеяный. Томми Пол сошел с дистанции Уимблдона-2025
Американец потерпел поражение от представителя Австрии Себастьяна Офнера
Американский теннисист Томми Пол, получивший тринадцатый номер посева, завершил выступления на Уимблдонском турнире 2025.
В 1/32 финала американец в четырех сетах потерпел поражение от представителя Австрии Себастьяна Офнера (АТР 165) за 2 часа и 54 минуты игрового времени.
Уимблдон-2025. 1/32 финала
Себастьян Офнер (Австрия) – Томми Пол (США) [13] – 1:6, 7:5, 6:4, 7:5
Томми Пол в прошлом сезоне провел блестящую серию на травяном покрытии – 10:2, взяв титул на турнире ATP 500 в Лондоне.
29-летний австриец вернулся в третий круг Уимблдона впервые с 2017 года.
Следующим соперником Офнера будет болгарский теннисист Григор Димитров (АТР 21).
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