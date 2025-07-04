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  4. Квалифаер из 2-й сотни выбил 23-ю ракетку с Уимблдона, отыграв 3 матчбола
Уимблдон
04 июля 2025, 08:29 |
215
0

Квалифаер из 2-й сотни выбил 23-ю ракетку с Уимблдона, отыграв 3 матчбола

Невероятная история Аугуста Хольмгрена, который прошел Томаша Махача в пяти сетах

04 июля 2025, 08:29 |
215
0
Квалифаер из 2-й сотни выбил 23-ю ракетку с Уимблдона, отыграв 3 матчбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Аугуст Хольмгрен

27-летний датский теннисит Аугуст Хольмгрен (АТР 192) сенсационно пробился в третий раунд Уимблдонского турнира 2025.

Во втором круге датчанин, который на травяном мейджоре в Лондоне стартовал еще с квалификации, обыграл 23-ю ракетку мира Томаша Махача (Чехия) в матче с четырьмя тай-брейками за 4.5 часа!

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Аугуст Хольмгрен (Дания) [Q] – Томаш Махач (Чехия) [21] – 7:6 (7:5), 6:7 (8:10), 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (10:8)

В четвертой партии при счете 5:4 в пользу Махача Аугуст отыграл три матчбола на своей подаче. А в пятом сете в восьмом гейме ушел с двух скрытых матч-поинтов.

Хольмгрен впервые в карьере вышел в третий круг турнира Grand Slam. В отборе к слэму в Великобритании он прошел Гиля Хуссейя, Михаила Кукушкина и Есукэ Ватануки. В финале квалов против Ватануки Аугуст также отыграл три матчбола в четвертом сете на тай-брейке (итоговый счет противостояния с Есукэ – 6:4, 6:7 (2:7), 3:6, 7:6 (13:11), 7:6 (10:7)).

В первом раунде основы Хольмгрен разобрался с Кентеном Али, а после победы над Махачом в 1/16 финала поборется против 11-й ракетки мира Алекса де Минаура.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Томаш Махач Уимблдон-2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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