Чилич нокаутировал четвертого сеяного Дрейпера на глазах у домашней публики

Четвертая ракетка мира Джек Дрейпер завершил выступления на Уимблдонском турнире 2025.

В 1/32 финала британский теннисист, считавшийся одним из главных фаворитов турнира, в четырех сетах потерпел поражение от экс-третьей ракетки мира Марина Чилича (АТР 83) за 2 часа и 40 минут.

Чилич не принимал участия в последних трех травяных мейджорах, но сумел вернутся и нокаутировать Джека Дрейпера на глазах у его домашней публики.

Уимблдон-2025. 1/32 финала

Марин Чилич (Хорватия) – Джек Дрейпер (Великобритания) [4] – 6:4, 6:3, 1:6, 6:4

Несмотря на то, что хорват дважды перенес операцию на правом колене в 2023 и 2024 годах – он проводит мощный травяной сезон. Две недели назад Марин взял трофей на челленджере в Ноттингеме, а теперь вышел в третий круг британского мейджора, победив четвертого сеяного.

Следующим соперником Чилича будет испанский теннисист Хауме Мунар (АТР 55).