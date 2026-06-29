Бывший четвертый номер рейтинга ATP снялся с Уимблдона за день до матча
Джек Дрейпер пропустит мейджор в Великобритании из-за травмы руки
24-летний британский теннисист и бывшая четвертая ракетка мира в мужском одиночном разряде Джек Дрейпер (АТР 131) снялся с Уимблдона-2026.
«Мне очень тяжело сообщать, что мне пришлось сняться с матча первого раунда из-за обострения травмы руки.
За последние 12 месяцев было много болезненных моментов, но этот, безусловно, самый страшный, ведь для британского теннисиста нет большей чести, чем выступить на Уимблдоне.
Я буду продолжать бороться с этой ситуацией. Спасибо за поддержку!»
Джек должен был стартовать 30 июня матчем против Тейлора Фритца (США, АТР 7).
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