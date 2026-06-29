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Уимблдон
29 июня 2026, 17:05 | Обновлено 29 июня 2026, 17:06
400
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Бывший четвертый номер рейтинга ATP снялся с Уимблдона за день до матча

Джек Дрейпер пропустит мейджор в Великобритании из-за травмы руки

29 июня 2026, 17:05 | Обновлено 29 июня 2026, 17:06
400
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Бывший четвертый номер рейтинга ATP снялся с Уимблдона за день до матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер
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24-летний британский теннисист и бывшая четвертая ракетка мира в мужском одиночном разряде Джек Дрейпер (АТР 131) снялся с Уимблдона-2026.

«Мне очень тяжело сообщать, что мне пришлось сняться с матча первого раунда из-за обострения травмы руки.

За последние 12 месяцев было много болезненных моментов, но этот, безусловно, самый страшный, ведь для британского теннисиста нет большей чести, чем выступить на Уимблдоне.

Я буду продолжать бороться с этой ситуацией. Спасибо за поддержку!»

Джек должен был стартовать 30 июня матчем против Тейлора Фритца (США, АТР 7).

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Мабуть Джек три дні дивився на результати жеребкування, чухав потилицю, оцінюючи перспективи (Фрітц точно входить до п`ятірки найсильніших травників світу), і врешті-решт вирішив, що нафіг воно йому зараз треба. Не той суперник для тріумфального повернення на домашньому мейджорі.
Ну а Тейлор точно зітхнув з полегшенням.
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Є відчуття, що ці травми мають психологічні причини. Не в плані, що вони симулюють, а те, що вони настільки підсвідомо бояться травм і ментально неготові до постійної гри в турі, що це вилазить у фізичному здоров'ї. Не спеціаліст, але є багато досліджень наче, де показують вплив психічного здоров'я на фізичне у спортсменів. У будь-якому разі дуже шкода. Рівень гри Дрейпера у відрізку Індіан-Уеллс - Мадрид давав підстави думати, що хлопець має сьогодні потенціал топ3 світового рейтингу, а там вже хто зна, що буде. Потужна подача, крутий форхенд і бекхенд, класно рухається при своїх параметрах, грати розумно вміє і боротися до кінця з камбеками також. Емма може передчасно виграла шолом, але як гравчиня на траві й харді достатньо хороша. Класна подача, круто входить в корт і завершує розіграші й останнім часом також стала грати набагато розумніше. Бажаю удачі й накінець показати світові весь свій потенціал.
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