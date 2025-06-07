Германия – Франция. Прогноз и анонс на матч за 3-е место в Лиге наций
Матч начнется 8 июня в 16:00 по Киеву
В среду, 8 июня, состоится игра за 3-е место в Лиге наций между сборными Германии и Франции. По Киеву матч начнется в 16:00.
Германия
В текущем розыгрыше Лиги наций немцы потерпели лишь одно поражение – в полуфинале против Португалии на прошлой неделе. До этого коллектив одолел Италию в двухматчевом противостоянии в ¼ турнира, а в группе получил 14 из 18 возможных очков. На домашнем Евро команда вылетела в четвертьфинале от будущего чемпиона, Испании, а тот матч особенно запомнился неназначенным пенальти в ворота «Фурии Рохи».
Франция
Не столь уверенную игру на турнире показывает Франция. В полуфинале команда уступила Испании со счетом 5:4 (хотя французам удалось отыграться со счета 5:1), а в ¼ коллектив смог выбить Хорватию в серии пенальти, хотя хорваты побеждали 2:0 после первой встречи. На групповом этапе Франция набрала столько же очков, как и ее главный соперник – Италия (13), однако «ле блуз» оказались на 1-м месте из-за преимущества по дополнительным показателям.
На Евро команда потерпела поражение от той же Испании на стадии 1/2 финала.
Личные встречи
В последний раз коллективы встречались в очном поединке еще на Евро в 2021 году. Тогда благодаря автоголу Хуммельса победу одержала Франция. Также команды провели еще 2 товарищеских матча в 2023-2024 годах, в обоих победила Германия.
Интересные факты
- В последних 5 играх обе команды имеют всего по 2 победы. Франция одолела Хорватию и Италию, а Германия победила Боснию и ту же Италию.
- Германия победила в 7 из 10 последних домашних поединков.
- Ни одна команда не забила больше голов в дивизионе А Лиги наций в этом сезоне, чем Германия – 19.
Возможные стартовые составы
Германия: тер Штеген – Кох, Та, Антон – Госенс, Горецка, Павлович, Киммих – Вольтемаде, Вирц, Сане
Франция: Меньян – Эрнандес, Лэнгле, Конате, Калюлю – Рабьо, Коне – Дуэ, Шерки, Круг Муани – Мбаппе
Прогноз
Обе команды забивают большое количество мячей, поэтому я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.5.
16:00
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