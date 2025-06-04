Германия – Португалия. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала ЛН 2024/25

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4 июня состоится первый полуфинал Лиги Наций, в котором сойдутся Германия и Португалия. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Германия

Этот сезон Лиги Наций был успешным для Бундестим, ведь удалось выиграть свою группу, без поражений, опередили таких соперников как: Нидерланды, Венгрия, а также Босния и Герцеговина. Захватывающим получился четвертьфинал против Италии, когда удалось выиграть на выезде 2:1, а дома, немцы вели 3:0 после первого тайма, а в итоге сыграли 3:3.

Ранее Германия никогда не выигрывала Лигу Наций, более того, команда даже не попадала в финал четырех, теперь есть возможность взять этот трофей, который разыгрывался только трижды.

У Юлиана Нагельсманна есть хороший выбор игроков, главное использовать их максимально эффективно. В сборных важно взаимодействие, ведь футболисты мало играют вместе, а считанных сборов и тренировок не хватает, чтоб чувствовать друг друга.

Португалия

Без проблем выиграла свою группу в Лиге Наци и Португалия, команда тоже смогла избежать поражений, а вторую Хорватию опередила на 6 очков, также в квартете были Шотландия и Польша. Сложным был четвертьфинал, когда проиграли на выезде Дании 0:1, а дома выиграли 3:2, с победным мячом на 86-й минуте, дело дошло до овертайма, где подопечные Роберто Мартинеса забили еще два мяча, сумев вырвать путевку в полуфинале турнира.

Португальцы выиграли первую Лигу Наций, завершающий этап тогда проводился у них в стране. После этого, Криштиану и компания больше не играли в «финале четырех» этого турнира. Еще никто не выигрывал Лигу Наций дважды, именно и постарается сделать сборная Португалии.

Личные встречи

Как показывает статистика, у соперников немала история очных противостояний, где перевесом владеют немцы. Германия выиграла последние пять матчей у португальцев, крайний состоялся в финальной часть Евро-2020, тогда Бундестим одержала победу в группе – 4:2.

Прогноз

В этой паре немцы считаются фаворитами, что вполне оправданно, ведь «финал четырех» пройдет в их стране.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Германии – 1,9, ничья – 3,82, победа Португалии – 3,96. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Жду интересного матча, который может завершиться с любым исходом. Фактор своей арены должен помочь Бундестим, но португальцы тоже хотят взять трофей. Поставлю на чистую победу Германии.

Прогноз Sport.ua Германия Португалия Победа Германии 1.90 Сделать ставку

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