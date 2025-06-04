Сборная прибыла в Канаду, Забарный перейдет в ПСЖ, Свитолина проиграла

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 июня.

1. ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Канаду и провела первую тренировку

Футболисты поздравили Сергея Реброва, которому исполнился 51 год

2. Нет цели – нет мотивации. Украина уступила Хорватии в Лиге наций

Команда Пятенко задачу выполнила досрочно и не цеплялась за результат

3. Забарный принял решение, в какой клуб готов перейти уже этим летом

Илья принял предложение французского «ПСЖ»

4. Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру

Голкипер сборной Украины остается в Мадриде, где будет играть у Хаби Алонсо

5. Объявлены имена лучшего игрока и тренера УПЛ в мае

Амбросий Чачуа и Руслан Ротань стали победителями в номинациях

6. ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с тренером Симоне Индзаги

Миланский клуб будет искать нового наставника

7. Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025

Элина в двух сетах проиграла действующей чемпионке французского мейджора

8. Как Пиастри остановил подъем Норриса и где ошиблись Ред Булл с Ферстаппеным

Анализ ключевых событий Гран-при Испании. На этот раз есть о чем поговорить

9. Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа

Украинский боксер является фаворитом поединка

10. Ворскла в Первой лиге: переродиться или исчезнуть

Других вариантов перед полтавским клубом просто не существует