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04 июня 2025, 08:30 | Обновлено 04 июня 2025, 08:36
848
0

Сборная прибыла в Канаду, Забарный перейдет в ПСЖ, Свитолина проиграла

Главные новости за 3 июня на Sport.ua

04 июня 2025, 08:30 | Обновлено 04 июня 2025, 08:36
848
0
Сборная прибыла в Канаду, Забарный перейдет в ПСЖ, Свитолина проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 3 июня.

1. ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Канаду и провела первую тренировку
Футболисты поздравили Сергея Реброва, которому исполнился 51 год

2. Нет цели – нет мотивации. Украина уступила Хорватии в Лиге наций
Команда Пятенко задачу выполнила досрочно и не цеплялась за результат

3. Забарный принял решение, в какой клуб готов перейти уже этим летом
Илья принял предложение французского «ПСЖ»

4. Конец трансферной саги. Лунин определился с клубом, где продолжит карьеру
Голкипер сборной Украины остается в Мадриде, где будет играть у Хаби Алонсо

5. Объявлены имена лучшего игрока и тренера УПЛ в мае
Амбросий Чачуа и Руслан Ротань стали победителями в номинациях

6. ОФИЦИАЛЬНО. Интер попрощался с тренером Симоне Индзаги
Миланский клуб будет искать нового наставника

7. Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Элина в двух сетах проиграла действующей чемпионке французского мейджора

8. Как Пиастри остановил подъем Норриса и где ошиблись Ред Булл с Ферстаппеным
Анализ ключевых событий Гран-при Испании. На этот раз есть о чем поговорить

9. Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Украинский боксер является фаворитом поединка

10. Ворскла в Первой лиге: переродиться или исчезнуть
Других вариантов перед полтавским клубом просто не существует

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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