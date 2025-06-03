Ворскла в Первой лиге: переродиться или исчезнуть

Из головы до сих пор не выходят кадры с Юрием Максимовым после ничьей против «Ингульца» (1:1) в финальном туре УПЛ-2024/25. Несмотря на то, что тот результат означал прямой вылет из элиты именно для «казаков», главный тренер полтавской «Ворсклы» выглядел настолько морально истощенным, что было четкое ощущение – еще одного лобового противостояния за право остаться в УПЛ наставник банально не вынесет.

Однако в первом матче плей-офф за место в элитарном дивизионе «Ворскла» сумела одолеть представителя Первой лиги «Кудровку» со счетом 2:1, обеспечив себе преимущество в счете перед домашним поединком. Казалось бы, полтавчане – явный фаворит, да и «Кудровка» в первой игре предстала перед болельщиками не в лучшем свете как минимум с точки зрения реализации моментов… Но в ответном поединке именно представитель Первой лиги выглядел более нацеленным на результат, благодаря чему и вырвал победу в серии пенальти, которая оказалась очень и очень драматичной.

Первый в истории вылет «Ворсклы» в Первую лигу Юрий Максимов воспринял очень болезненно. В какой-то момент наставник рухнул на колени, однако затем поднялся и, оценив ситуацию, быстро ретировался в подтрибунные помещения. На традиционную пресс-конференцию коуч полтавской команды прогнозируемо так и не пришел. Очевидно, не нашел слов и не видел смысла этого делать…

Можно сколько угодно критиковать Максимова за игнорирование прессы (а в ее лице – и болельщиков), однако и понять наставника «Ворсклы» тоже можно. Ситуация в клубе в последние месяцы складывалась таким образом, что вылет в Первую лигу стал более чем логичным итогом. Когда задолженность по зарплате перед футболистами достигает полугода, а технический персонал не видит своих честно заработанных денег по 10 месяцев, об этом говорится публично, но дело с «мертвой точки» перед самыми ответственными матчами сезона так и не сдвигается – это, простите, уже приговор.

Для чего «Ворскле» было оставаться в УПЛ? Чтобы мучить себя и болельщиков дальше? Ведь давайте будем откровенны: проблемы с законом в Украине у ключевого лица в клубе – бизнесмена Константина Жеваго – начались еще за несколько месяцев до полномасштабного вторжения российских оккупантов, а когда в начале 2025-го против президента «Ворсклы» были введены персональные санкции стало очевидным – дела во всех второстепенных бизнес-активах этого предпринимателя будут стремительно ухудшаться. А то, что полтавский клуб никогда не был для Жеваго чем-то чрезмерно дорогим сердцу – факт, с очевидностью которого вряд ли кто-то поспорит…

Поэтому вряд ли от «Ворсклы» можно было ожидать чуда против «Кудровки». Полтавчане и так держались выше ожиданий, так как еще до матчей против представителя Первой лиги было ясно, что Максимов, скорее всего, покинет свой пост летом, несмотря на результат противостояния с «Кудровкой», равно как из команды уйдет и немало ключевых исполнителей – Илья Крупский, Павел Исенко, Даниил Хрипчук, да и по Кане с Павлюком слухи ходили уж больно активные…

И пускай после игры опытный Андрей Бацула особенно подчеркнул, что задолженности по зарплате никак не повлияли на команду, которая фокусировалась только на сохранении прописки в УПЛ, в том же интервью 33-летний защитник резюмировал: «Эта игра, на мой взгляд, отражает весь наш сезон. В ходе матча мы играли неуверенно, не было взаимопонимания на поле – ни между футболистами, ни между игроками и тренерским штабом. Я считаю, что была полная анархия». Причин подобного Бацула назвать не сумел (или же не захотел), однако они на поверхности – сложно отыскать какую-то мотивацию в проекте, будущее которого остается непонятным.

О том, что «Ворскла» может вскоре исчезнуть по образцу «Днепра-1», в публичной плоскости заговорили сразу после вылета в Первую лигу. Повод для подобных разговоров дал вице-президент клуба Олег Лысак, который на вопрос журналистов о том, продолжат ли полтавчане существование неожиданно ответил весьма двусмысленно: «Посмотрим».

Очень плохо, что в украинском клубном футболе вылет в Первую лигу зачастую считается чем-то вроде конца света. Для большинства инвесторов долгие годы было крайне важно иметь футбольную команду именно в элитарном дивизионе. Это позволяло оставаться на виду, заводить какие-то новые полезные знакомства, проводить через призму футбола выгодные бизнес-проекты и т.п. Всего этого не было в Первой лиге, внимание к которой в широких болельщицких кругах значительно меньшее, требования по инфраструктуре и другим аспектам не такие жесткие. По сути, второй по силе дивизион отечественного клубного футбола воспринимался многими боссами клубов УПЛ, как такое себе пристанище для неудачников, оказаться в котором было бы, пожалуй, наихудшим пожеланием даже для конкурентов.

Да и болтаться где-то там на задворках элиты – это как-то несерьезно что ли. Именно поэтому год назад некоторые болельщики и эксперты прочили быстрый конец проекта «Металлиста 1925», который при существенных инвестициях владельцев умудрился сенсационно вылететь в Первую лигу. Однако боссы харьковчан не только не решились на закрытие своего детища, но и сделали все, чтобы то уже за год вернулось обратно в элиту, пускай даже и через призму матчей плей-офф с «Левым Берегом».

Впрочем, в аспекте «Ворсклы» подобные аналогии не кажутся уместными. Есть сомнения в том, что Константину Жеваго, который уже несколько лет как постоянно проживает во Франции, а в Украине был заочно арестован, интересно продолжать оставаться активной фигурой в отечественном клубном футболе. В былые времена «Ворскла», очевидно, помогала этому предпринимателю налаживать и находить дополнительные формы бизнес-контактов, а также формировать в глазах общественности положительный имидж владельца солидного клуба. Однако сейчас, когда в Украине у Жеваго накопилось столько проблем, продолжать тянуть клуб теперь уже Первой лиги… Вы сами все прекрасно понимаете.

ФК Ворскла

Конечно, нельзя исключать варианта, при котором в «Ворскле» существенно снизят финансирование и поставят задачу, если уж и не выйти на самоокупаемость, что очень непросто в Первой лиге, то как минимум – перестать быть обузой для остальных бизнесов конечного бенефициара. Говоря проще: в полтавском клубе может произойти пресловутый процесс перерождения, когда команду покинут легионеры и ветераны-украинцы, на которых уходила львиная доля зарплатного бюджета, а вместо этого останутся молодые воспитанники местного футбола. В конце концов, кого-кого, а талантливых игроков земля Полтавщины за последние десятилетия воспитала огромное количество, причем многим из них (например, Александру Мелащенко, Роману Безусу, Руслану Ротаню и другим) даже удалось добраться до уровня национальной сборной страны.

Поэтому ставка на свою академию с привлечением других доступных на рынке футболистов, не требующих больших зарплат – это путь, который может стать для «Ворсклы» перспективным на ближайшие годы. Не стоит забывать также, что в Полтаве умеют воспитывать футболистов, которые затем оказывались и оказываются востребованными на внутреннем рынке. Ранее весьма неплохие деньги «Ворскле» удалось заработать на продажах именно украинцев – Дмитрия Ризныка, Евгения Селина, Ильи Крупского, Александра Чижова, Андрея Пятова…

В подобном направлении «Ворскла» может начать двигаться и сейчас, уже после вылета в Первую лигу. Если, конечно, сумеет разобраться с долгами и успешно пройти аттестацию на новый сезон. Говорить о том, что это бесперспективно и является огромным откатом назад, конечно, можно, особенно на фоне того, что еще несколько лет назад полтавчане участвовали в квалификации еврокубков, а каких-то шесть сезонов назад были в основной сетке Лиги Европы. Но нужно, наконец, учитывать и реалии, давно требующие от «Ворсклы» кардинальных перемен, как в команде, так, очевидно, и в топ-менеджменте.

Период, когда можно было спокойно перераспределять и «осваивать» средства от бенефициара и инвестора окончательно ушел в прошлое. Ныне для «Ворсклы», по сути, есть только два варианта – переродиться или исчезнуть. Первый – сложный и требует колоссальной работы, причем с пониманием дела и осознанием «реперных точек» для каждого участка долгого пути. Второй – очень простой и незамысловатый, не предусматривающий, по сути, вообще никаких фундаментальных усилий. Какой из них выберут в Полтаве – узнаем уже очень скоро…