«10 месяцев». Тренер клуба УПЛ откровенно рассказал о долгах
Юрий Максимов прокомментировал слухи о финансовых проблемах «Ворсклы»
Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал слухи о финансовых проблемах и задолженностях своей команды.
– Есть задолженности. Массажистам 10 месяцев, врачам, администрации. У футболистов – шесть, пять, четыре, три месяца. Такая задолженность.
– И перед тренерами тоже? В частности, перед Вами?
– Да. Так, как у всех. Это не новость.
– Как это влияет на команду?
– Конечно, влияет. Это рычаги влияния. Иностранцев вообще надо уговаривать выходить на поле. Вообще непонятно, что дальше будет. Никто не знает, даже руководство. Знает только один человек – Константин Валентинович Жеваго. Такая ситуация.
– И руководство в этих условиях требует от Вас результата, да?
– Ну да, остаться в УПЛ.
В нынешнем сезоне «Ворскла» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 очков после 29 сыгранных матчей.
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