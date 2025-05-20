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  4. «10 месяцев». Тренер клуба УПЛ откровенно рассказал о долгах
Украина. Премьер лига
20 мая 2025, 11:03 |
1145
0

«10 месяцев». Тренер клуба УПЛ откровенно рассказал о долгах

Юрий Максимов прокомментировал слухи о финансовых проблемах «Ворсклы»

20 мая 2025, 11:03 |
1145
0
«10 месяцев». Тренер клуба УПЛ откровенно рассказал о долгах
ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал слухи о финансовых проблемах и задолженностях своей команды.

– Есть задолженности. Массажистам 10 месяцев, врачам, администрации. У футболистов – шесть, пять, четыре, три месяца. Такая задолженность.

– И перед тренерами тоже? В частности, перед Вами?

– Да. Так, как у всех. Это не новость.

– Как это влияет на команду?

– Конечно, влияет. Это рычаги влияния. Иностранцев вообще надо уговаривать выходить на поле. Вообще непонятно, что дальше будет. Никто не знает, даже руководство. Знает только один человек – Константин Валентинович Жеваго. Такая ситуация.

– И руководство в этих условиях требует от Вас результата, да?

– Ну да, остаться в УПЛ.

В нынешнем сезоне «Ворскла» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 очков после 29 сыгранных матчей.

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Юрий Максимов Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу зарплаты долги финансы
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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