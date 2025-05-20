«10 месяцев». Тренер клуба УПЛ откровенно рассказал о долгах

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов прокомментировал слухи о финансовых проблемах и задолженностях своей команды.

– Есть задолженности. Массажистам 10 месяцев, врачам, администрации. У футболистов – шесть, пять, четыре, три месяца. Такая задолженность.

– И перед тренерами тоже? В частности, перед Вами?

– Да. Так, как у всех. Это не новость.

– Как это влияет на команду?

– Конечно, влияет. Это рычаги влияния. Иностранцев вообще надо уговаривать выходить на поле. Вообще непонятно, что дальше будет. Никто не знает, даже руководство. Знает только один человек – Константин Валентинович Жеваго. Такая ситуация.

– И руководство в этих условиях требует от Вас результата, да?

– Ну да, остаться в УПЛ.

В нынешнем сезоне «Ворскла» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 очков после 29 сыгранных матчей.