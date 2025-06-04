Сборная Украины прибыла в Канаду на учебно-тренировочные сборы и провела первую тренировку перед товарищеским турниром.

Футболисты поздравили главного тренера сборной Украины Сергея Реброва, которому исполнился 51 год.

В новом видео – эксклюзивные интервью с лидерами команды и новичками перед международным турниром Canadian Shield 2025.

Георгий Судаков и Николай Шапаренко рассказали, какие книги читают в перелётах, какие фильмы скачали в дорогу и чем живёт команда на сборах.

Евгений Чеберко и Артём Бондаренко рассказали о возвращении в сборную Украины, а новички Николай Михайленко и Александр Мартынюк – о своих первых эмоциях в национальной команде.

ВИДЕО. Сборная Украины прибыла в Канаду и провела первую тренировку