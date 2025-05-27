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Ролан Гаррос
27 мая 2025, 18:01 | Обновлено 27 мая 2025, 18:03
1004
1

Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025

Впервые четыре украинки сыграют во втором раунде Открытого чемпионата Франции по теннису

27 мая 2025, 18:01 | Обновлено 27 мая 2025, 18:03
1004
1
Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Четыре украинские теннисистки сыграют во втором раунде Открытого чемпионата Франции 2025.

Впервые в истории страны сразу четырем украинкам удалось выиграть стартовые матчи на Ролан Гаррос. За выход в третий круг РГ-2025 поборются Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

Еще две представительницы Украины завершили выступления в Париже на стадии 1/64 финала: Марта Костюк и Анастасия Соболева.

Ранее по три украинки пробивались во второй раунд Ролан Гаррос в 2006, 2007, 2009, 2018, 2019, 2021 и 2024 годах.

Результаты украинских теннисисток в первом раунде РГ-2025:

  • Элина Свитолина [13] – Зейнеп Сонмез – 6:1, 6:1
  • Марта Костюк [26] – Сара Бейлек [Q] – 3:6, 1:6
  • Даяна Ястремская – Дестани Аява [WC] – 7:5, 6:1
  • Ангелина Калинина – Элина Аванесян – 6:1, 6:2
  • Юлия Стародубцева [LL] – Тамара Корпач [Q] – 2:6, 6:1, 6:4
  • Анастасия Соболева [Q] – Диана Шнайдер [11] – 6:7 (3:7), 2:6

Матчи украинок во втором раунде РГ-2025:

  • Элина Свитолина [13] – Анна Бондар
  • Даяна Ястремская – Диана Шнайдер [11]
  • Ангелина Калинина – Лоис Буассон [WC] / Элизе Мертенс [24]
  • Юлия Стародубцева [LL] – Анастасия Потапова
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рекорд Ролан Гаррос 2025 Элина Свитолина Юлия Стародубцева Марта Костюк Анастасия Соболева Даяна Ястремская Ангелина Калинина
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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Barabashovo
Родина-Мать всех в Украине вдохновила заняцца теннисом! Харьковчане особо гордяцца! Уже не можем дождацца как завтра Эля порвет орбастанку в клочья!
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