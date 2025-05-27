Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025
Впервые четыре украинки сыграют во втором раунде Открытого чемпионата Франции по теннису
Четыре украинские теннисистки сыграют во втором раунде Открытого чемпионата Франции 2025.
Впервые в истории страны сразу четырем украинкам удалось выиграть стартовые матчи на Ролан Гаррос. За выход в третий круг РГ-2025 поборются Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.
Еще две представительницы Украины завершили выступления в Париже на стадии 1/64 финала: Марта Костюк и Анастасия Соболева.
Ранее по три украинки пробивались во второй раунд Ролан Гаррос в 2006, 2007, 2009, 2018, 2019, 2021 и 2024 годах.
Результаты украинских теннисисток в первом раунде РГ-2025:
- Элина Свитолина [13] – Зейнеп Сонмез – 6:1, 6:1
- Марта Костюк [26] – Сара Бейлек [Q] – 3:6, 1:6
- Даяна Ястремская – Дестани Аява [WC] – 7:5, 6:1
- Ангелина Калинина – Элина Аванесян – 6:1, 6:2
- Юлия Стародубцева [LL] – Тамара Корпач [Q] – 2:6, 6:1, 6:4
- Анастасия Соболева [Q] – Диана Шнайдер [11] – 6:7 (3:7), 2:6
Матчи украинок во втором раунде РГ-2025:
- Элина Свитолина [13] – Анна Бондар
- Даяна Ястремская – Диана Шнайдер [11]
- Ангелина Калинина – Лоис Буассон [WC] / Элизе Мертенс [24]
- Юлия Стародубцева [LL] – Анастасия Потапова
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