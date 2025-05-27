Украинские теннисистки установили национальный рекорд на Ролан Гаррос 2025

Четыре украинские теннисистки сыграют во втором раунде Открытого чемпионата Франции 2025.

Впервые в истории страны сразу четырем украинкам удалось выиграть стартовые матчи на Ролан Гаррос. За выход в третий круг РГ-2025 поборются Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Юлия Стародубцева и Ангелина Калинина.

Еще две представительницы Украины завершили выступления в Париже на стадии 1/64 финала: Марта Костюк и Анастасия Соболева.

Ранее по три украинки пробивались во второй раунд Ролан Гаррос в 2006, 2007, 2009, 2018, 2019, 2021 и 2024 годах.

Результаты украинских теннисисток в первом раунде РГ-2025:

Матчи украинок во втором раунде РГ-2025: