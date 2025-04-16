ПСЖ и Барселона – в полуфинале ЛЧ, победа футзалистов, золото шпажисток
Главные новости за 15 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 15 апреля.
1. Хет-трик Гирасси. Боруссия взяла реванш, но в полуфинал ЛЧ вышла Барселона
15 апреля в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
2. Камбэк не помог. Астон Вилла победила ПСЖ, но не прошла в полуфинал ЛЧ
Английская команда едва не сотворила сенсацию, выиграв после 0:2
3. Лига чемпионов. ПСЖ и Барселона – в ожидании соперников в полуфиналах
Астон Вилла и Боруссия Д взяли реванш в 1/4 финала, но покинули турнир
4. Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Футзальная команда Александра Косенко одержала 6 побед в отборочном турнире
5. Золотая бутса 2025. Салах лидирует в рейтинге бомбардиров: кто преследует?
Далее идут Роберт Левандовски из Барселоны и Виктор Дьекереш из Спортинга
6. Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Алина Шатерникова рассказала о титульном поединке легендарного боксера
7. Ястремская досрочно завершила матч против Остапенко в 1/16 финала Штутгарта
Даяна отказалась продолжать борьбу в середине второго сета
8. Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
Китаец Чжао Синьтун выиграл у Эллиота Слессора со счетом 10:8
9. Украинские шпажистки завоевали золото чемпионата мира 2025 среди юниорок
Победную точку поставили украинки на юниорском ЧМ по фехтованию в Китае
10. Рафинья – Ямаль – Левандовски и еще пять крутых атакующих трио Барселоны
Какое атакующее звено «больше, чем клуба» лучшее в нынешнем столетии?
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