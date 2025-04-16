Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ и Барселона – в полуфинале ЛЧ, победа футзалистов, золото шпажисток
Другие новости
16 апреля 2025, 12:23 | Обновлено 16 апреля 2025, 12:27
124
0

ПСЖ и Барселона – в полуфинале ЛЧ, победа футзалистов, золото шпажисток

Главные новости за 15 апреля на Sport.ua

16 апреля 2025, 12:23 | Обновлено 16 апреля 2025, 12:27
124
0
ПСЖ и Барселона – в полуфинале ЛЧ, победа футзалистов, золото шпажисток
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 15 апреля.

1. Хет-трик Гирасси. Боруссия взяла реванш, но в полуфинал ЛЧ вышла Барселона
15 апреля в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

2. Камбэк не помог. Астон Вилла победила ПСЖ, но не прошла в полуфинал ЛЧ
Английская команда едва не сотворила сенсацию, выиграв после 0:2

3. Лига чемпионов. ПСЖ и Барселона – в ожидании соперников в полуфиналах
Астон Вилла и Боруссия Д взяли реванш в 1/4 финала, но покинули турнир

4. Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Футзальная команда Александра Косенко одержала 6 побед в отборочном турнире

5. Золотая бутса 2025. Салах лидирует в рейтинге бомбардиров: кто преследует?
Далее идут Роберт Левандовски из Барселоны и Виктор Дьекереш из Спортинга

6. Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера
Алина Шатерникова рассказала о титульном поединке легендарного боксера

7. Ястремская досрочно завершила матч против Остапенко в 1/16 финала Штутгарта
Даяна отказалась продолжать борьбу в середине второго сета

8. Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда
Китаец Чжао Синьтун выиграл у Эллиота Слессора со счетом 10:8

9. Украинские шпажистки завоевали золото чемпионата мира 2025 среди юниорок
Победную точку поставили украинки на юниорском ЧМ по фехтованию в Китае

10. Рафинья – Ямаль – Левандовски и еще пять крутых атакующих трио Барселоны
Какое атакующее звено «больше, чем клуба» лучшее в нынешнем столетии?

По теме:
Борнмут победил с Забарным, рекорд Паламарчука, новый клуб для Степанова
Победа в хоккее, гандболистки без ЧМ, дубль Зубкова и трофей Яремчука
Триумф украинских теннисисток, Динамо идет за золотом, осечка Александрии
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Футзал | 15 апреля 2025, 20:34 8
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026
Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026

Команда Александра Косенко одержала шесть побед в отборочном турнире

Реал – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16 апреля 2025, 09:07 9
Реал – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал – Арсенал. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 16 апреля в 22:00 по Киеву

«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
Бокс | 16.04.2025, 07:32
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
«Вы знаете правила?» В команде Усика разъярены поступком компании Аль-Шейха
Ребров, Ротань, Бойко. УАФ объявила список экспертов для новой программы
Футбол | 16.04.2025, 11:55
Ребров, Ротань, Бойко. УАФ объявила список экспертов для новой программы
Ребров, Ротань, Бойко. УАФ объявила список экспертов для новой программы
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Футбол | 15.04.2025, 13:37
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Анчелотти назвал клуб, который мечтает тренировать. Это гранд АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
Реал нашел вратаря, который заменит Куртуа в долгосрочной перспективе
15.04.2025, 08:09 4
Футбол
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
КОНДРАТЮК: «Усик это понял. Поддерживать убийц – позорно»
15.04.2025, 08:26 5
Бокс
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. Второе место удивит, падение Реала
15.04.2025, 07:47 9
Футбол
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
Анчелотти выбрал голкипера Реала на ответный матч с Арсеналом
14.04.2025, 20:32 4
Футбол
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
Эдди ХИРН: «Это будет просто лучший бой в боксе»
14.04.2025, 20:50
Бокс
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
Дэвид Хэй рассказал, кто имел большую силу, чем Кличко
15.04.2025, 09:14 3
Бокс
«Вот и все, в принципе». Гвоздик объяснил, почему Беринчик проиграл Дэвису
«Вот и все, в принципе». Гвоздик объяснил, почему Беринчик проиграл Дэвису
14.04.2025, 08:19
Бокс
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
В голкипере, который отбил шесть пенальти подряд, заинтересованы три клуба
15.04.2025, 04:57 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем