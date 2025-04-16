ПСЖ и Барселона – в полуфинале ЛЧ, победа футзалистов, золото шпажисток

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 15 апреля.

1. Хет-трик Гирасси. Боруссия взяла реванш, но в полуфинал ЛЧ вышла Барселона

15 апреля в Дортмунде состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

2. Камбэк не помог. Астон Вилла победила ПСЖ, но не прошла в полуфинал ЛЧ

Английская команда едва не сотворила сенсацию, выиграв после 0:2

3. Лига чемпионов. ПСЖ и Барселона – в ожидании соперников в полуфиналах

Астон Вилла и Боруссия Д взяли реванш в 1/4 финала, но покинули турнир

4. Победная точка. Сборная Украины обыграла Румынию в квалификации Евро-2026

Футзальная команда Александра Косенко одержала 6 побед в отборочном турнире

5. Золотая бутса 2025. Салах лидирует в рейтинге бомбардиров: кто преследует?

Далее идут Роберт Левандовски из Барселоны и Виктор Дьекереш из Спортинга

6. Зависит от Усика. Команда Кличко ведет переговоры о возвращении боксера

Алина Шатерникова рассказала о титульном поединке легендарного боксера

7. Ястремская досрочно завершила матч против Остапенко в 1/16 финала Штутгарта

Даяна отказалась продолжать борьбу в середине второго сета

8. Квалификация ЧМ по снукеру. Аматор попал в Крусибл, пройдя 4 раунда

Китаец Чжао Синьтун выиграл у Эллиота Слессора со счетом 10:8

9. Украинские шпажистки завоевали золото чемпионата мира 2025 среди юниорок

Победную точку поставили украинки на юниорском ЧМ по фехтованию в Китае

10. Рафинья – Ямаль – Левандовски и еще пять крутых атакующих трио Барселоны

Какое атакующее звено «больше, чем клуба» лучшее в нынешнем столетии?