Золотая бутса 2025. Салах лидирует в рейтинге бомбардиров: кто преследует?

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидер рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) – египетский форвард Мохамед Салах, который забил 27 мячей в сезоне за «Ливерпуль» в чемпионате Англии (54 баллов).

Далее идут Роберт Левандовски из Барселоны (25 голов, 50 баллов), Виктор Дьекереш из Спортинга (31 гол, 46,5 балла)

Следующие места занимают Гарри Кейн из Баварии и Матео Ретеги из Аталанты с 23 голами (46 пунктов для рейтинга).

Килиан Мбаппе из мадридского «Реала» находится на 6-й позиции (22 гола, 44 пунктов).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Положение на 15 апреля 2025 года