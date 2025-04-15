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Лига чемпионов
15 апреля 2025, 21:40 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:12
915
2

Золотая бутса 2025. Салах лидирует в рейтинге бомбардиров: кто преследует?

Далее идут Роберт Левандовски из Барселоны и Виктор Дьекереш из Спортинга

15 апреля 2025, 21:40 | Обновлено 15 апреля 2025, 22:12
915
2
Золотая бутса 2025. Салах лидирует в рейтинге бомбардиров: кто преследует?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В Европе продолжаются европейские чемпионаты, и изменился список лучших бомбардиров сезона.

Лидер рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) – египетский форвард Мохамед Салах, который забил 27 мячей в сезоне за «Ливерпуль» в чемпионате Англии (54 баллов).

Далее идут Роберт Левандовски из Барселоны (25 голов, 50 баллов), Виктор Дьекереш из Спортинга (31 гол, 46,5 балла)

Следующие места занимают Гарри Кейн из Баварии и Матео Ретеги из Аталанты с 23 голами (46 пунктов для рейтинга).

Килиан Мбаппе из мадридского «Реала» находится на 6-й позиции (22 гола, 44 пунктов).

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Положение на 15 апреля 2025 года

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Золотая бутса Ливерпуль Барселона Ньюкасл Аталанта Ноттингем Форест Роберт Левандовски Спортинг Лиссабон Бавария Реал Мадрид Манчестер Сити Мохамед Салах Гарри Кейн Усман Дембеле Александер Исак Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Эрлинг Холанд Крис Вуд Матео Ретеги Виктор Дьекереш Омар Мармуш
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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ivankondrat96
Не на користь Дьокереша та Кейна, те що у них в чемпіонатах 18 команд. А це мінус чотири матчі
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Andromed
враховуючи що у Ліверпуля турнірне становище дозволяє розслабитись, можливо Левандовскі випередить Салаха
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