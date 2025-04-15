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Англия
15 апреля 2025, 16:12 | Обновлено 15 апреля 2025, 16:27
476
0

Турнирная таблица АПЛ. Очень плотная борьба за зону Лиги чемпионов

Ливерпуль близок к чемпионству, Арсенал идет вторым

15 апреля 2025, 16:12 | Обновлено 15 апреля 2025, 16:27
476
0
Турнирная таблица АПЛ. Очень плотная борьба за зону Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

С 12 по 14 апреля состоялись матчи 32-го тура Английской Премьер-лиги.

В уик-энд состоялись 10 матчей очередного тура.

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Ливерпуль вырвал победу над Вест Хэмом (3:2) и с 76 очками очень близок к завоеванию титула в АПЛ – нужны еще две победы в 6 матчах.

Арсенал сыграл вничью с Брентфордом (1:1) и занимает второе место (63 пункта), отставание составляет 13 баллов за 6 матчей до финиша турнира.

Очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов. Пять команд находятся в интервале трех очков (одной победы) друг от друга.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (76), Арсенал (63), Ноттингем Форест (57), Ньюкасл (56), Ман Сити (55), Челси, Астон Вилла (по 54).

Саутгемптон досрочно вылетел из Английской Премьер-лиги (10 очков), практически нет шансов на сохранение прописки в АПЛ у Ипсвича (21) и Лестера (18).

⚽️ Английская Премьер-лига. 32-й тур, 12–14 апреля

  • 12.04. 14:30. Манчестер Сити – Кристалл Пелес – 5:2
  • 12.04. 17:00. Брайтон – Лестер – 2:2
  • 12.04. 17:00. Ноттингем Форест – Эвертон – 0:1
  • 12.04. 17:00. Саутгемптон – Астон Вилла – 0:3
  • 12.04. 19:30. Арсенал – Брентфорд – 1:1
  • 13.04. 16:00. Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 4:2
  • 13.04. 16:00. Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1
  • 13.04. 16:00. Челси – Ипсвич – 2:2
  • 13.04. 18:30. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 4:1
  • 14.04. 22:00. Борнмут – Фулхэм – 1:0

🏆 Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 32 23 7 2 74 - 31 76
2 Арсенал 32 17 12 3 57 - 27 63
3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51 - 38 57
4 Ньюкасл 31 17 5 9 56 - 40 56
5 Манчестер Сити 32 16 7 9 62 - 42 55
6 Челси 32 15 9 8 56 - 39 54
7 Астон Вилла 32 15 9 8 49 - 46 54
8 Борнмут 32 13 9 10 52 - 40 48
9 Фулхэм 32 13 9 10 47 - 43 48
10 Брайтон 32 12 12 8 51 - 49 48
11 Брентфорд 32 12 7 13 52 - 48 43
12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41 - 40 43
13 Эвертон 32 8 14 10 34 - 38 38
14 Манчестер Юнайтед 32 10 8 14 38 - 45 38
15 Тоттенхэм 32 11 4 17 60 - 49 37
16 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47 - 61 35
17 Вест Хэм 32 9 8 15 36 - 54 35
18 Ипсвич Таун 32 4 9 19 33 - 67 21
19 Лестер 32 4 6 22 27 - 72 18
20 Саутгемптон 32 2 4 26 23 - 77 10
Полная таблица

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистические расклады Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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