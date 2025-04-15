Турнирная таблица АПЛ. Очень плотная борьба за зону Лиги чемпионов

С 12 по 14 апреля состоялись матчи 32-го тура Английской Премьер-лиги.

В уик-энд состоялись 10 матчей очередного тура.

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Ливерпуль вырвал победу над Вест Хэмом (3:2) и с 76 очками очень близок к завоеванию титула в АПЛ – нужны еще две победы в 6 матчах.

Арсенал сыграл вничью с Брентфордом (1:1) и занимает второе место (63 пункта), отставание составляет 13 баллов за 6 матчей до финиша турнира.

Очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов. Пять команд находятся в интервале трех очков (одной победы) друг от друга.

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (76), Арсенал (63), Ноттингем Форест (57), Ньюкасл (56), Ман Сити (55), Челси, Астон Вилла (по 54).

Саутгемптон досрочно вылетел из Английской Премьер-лиги (10 очков), практически нет шансов на сохранение прописки в АПЛ у Ипсвича (21) и Лестера (18).

⚽️ Английская Премьер-лига. 32-й тур, 12–14 апреля

12.04. 14:30. Манчестер Сити – Кристалл Пелес – 5:2

– Кристалл Пелес – 5:2 12.04. 17:00. Брайтон – Лестер – 2:2

12.04. 17:00. Ноттингем Форест – Эвертон – 0:1

– 0:1 12.04. 17:00. Саутгемптон – Астон Вилла – 0:3

– 0:3 12.04. 19:30. Арсенал – Брентфорд – 1:1

13.04. 16:00. Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 4:2

– Тоттенхэм – 4:2 13.04. 16:00. Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1

– Вест Хэм – 2:1 13.04. 16:00. Челси – Ипсвич – 2:2

13.04. 18:30. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 4:1

– Манчестер Юнайтед – 4:1 14.04. 22:00. Борнмут – Фулхэм – 1:0

🏆 Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 32 23 7 2 74 - 31 76 2 Арсенал 32 17 12 3 57 - 27 63 3 Ноттингем Форест 32 17 6 9 51 - 38 57 4 Ньюкасл 31 17 5 9 56 - 40 56 5 Манчестер Сити 32 16 7 9 62 - 42 55 6 Челси 32 15 9 8 56 - 39 54 7 Астон Вилла 32 15 9 8 49 - 46 54 8 Борнмут 32 13 9 10 52 - 40 48 9 Фулхэм 32 13 9 10 47 - 43 48 10 Брайтон 32 12 12 8 51 - 49 48 11 Брентфорд 32 12 7 13 52 - 48 43 12 Кристал Пэлас 31 11 10 10 41 - 40 43 13 Эвертон 32 8 14 10 34 - 38 38 14 Манчестер Юнайтед 32 10 8 14 38 - 45 38 15 Тоттенхэм 32 11 4 17 60 - 49 37 16 Вулверхэмптон 32 10 5 17 47 - 61 35 17 Вест Хэм 32 9 8 15 36 - 54 35 18 Ипсвич Таун 32 4 9 19 33 - 67 21 19 Лестер 32 4 6 22 27 - 72 18 20 Саутгемптон 32 2 4 26 23 - 77 10 Полная таблица

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