Турнирная таблица АПЛ. Очень плотная борьба за зону Лиги чемпионов
Ливерпуль близок к чемпионству, Арсенал идет вторым
С 12 по 14 апреля состоялись матчи 32-го тура Английской Премьер-лиги.
В уик-энд состоялись 10 матчей очередного тура.
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Ливерпуль вырвал победу над Вест Хэмом (3:2) и с 76 очками очень близок к завоеванию титула в АПЛ – нужны еще две победы в 6 матчах.
Арсенал сыграл вничью с Брентфордом (1:1) и занимает второе место (63 пункта), отставание составляет 13 баллов за 6 матчей до финиша турнира.
Очень плотная борьба идет за топ-5, зону Лиги чемпионов. Пять команд находятся в интервале трех очков (одной победы) друг от друга.
Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (76), Арсенал (63), Ноттингем Форест (57), Ньюкасл (56), Ман Сити (55), Челси, Астон Вилла (по 54).
Саутгемптон досрочно вылетел из Английской Премьер-лиги (10 очков), практически нет шансов на сохранение прописки в АПЛ у Ипсвича (21) и Лестера (18).
⚽️ Английская Премьер-лига. 32-й тур, 12–14 апреля
- 12.04. 14:30. Манчестер Сити – Кристалл Пелес – 5:2
- 12.04. 17:00. Брайтон – Лестер – 2:2
- 12.04. 17:00. Ноттингем Форест – Эвертон – 0:1
- 12.04. 17:00. Саутгемптон – Астон Вилла – 0:3
- 12.04. 19:30. Арсенал – Брентфорд – 1:1
- 13.04. 16:00. Вулверхэмптон – Тоттенхэм – 4:2
- 13.04. 16:00. Ливерпуль – Вест Хэм – 2:1
- 13.04. 16:00. Челси – Ипсвич – 2:2
- 13.04. 18:30. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед – 4:1
- 14.04. 22:00. Борнмут – Фулхэм – 1:0
🏆 Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|74 - 31
|76
|2
|Арсенал
|32
|17
|12
|3
|57 - 27
|63
|3
|Ноттингем Форест
|32
|17
|6
|9
|51 - 38
|57
|4
|Ньюкасл
|31
|17
|5
|9
|56 - 40
|56
|5
|Манчестер Сити
|32
|16
|7
|9
|62 - 42
|55
|6
|Челси
|32
|15
|9
|8
|56 - 39
|54
|7
|Астон Вилла
|32
|15
|9
|8
|49 - 46
|54
|8
|Борнмут
|32
|13
|9
|10
|52 - 40
|48
|9
|Фулхэм
|32
|13
|9
|10
|47 - 43
|48
|10
|Брайтон
|32
|12
|12
|8
|51 - 49
|48
|11
|Брентфорд
|32
|12
|7
|13
|52 - 48
|43
|12
|Кристал Пэлас
|31
|11
|10
|10
|41 - 40
|43
|13
|Эвертон
|32
|8
|14
|10
|34 - 38
|38
|14
|Манчестер Юнайтед
|32
|10
|8
|14
|38 - 45
|38
|15
|Тоттенхэм
|32
|11
|4
|17
|60 - 49
|37
|16
|Вулверхэмптон
|32
|10
|5
|17
|47 - 61
|35
|17
|Вест Хэм
|32
|9
|8
|15
|36 - 54
|35
|18
|Ипсвич Таун
|32
|4
|9
|19
|33 - 67
|21
|19
|Лестер
|32
|4
|6
|22
|27 - 72
|18
|20
|Саутгемптон
|32
|2
|4
|26
|23 - 77
|10
📊 Инфографика
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